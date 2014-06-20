Пишем красками, рисуем словами, играем образами

Дебюты и открытия «Арт-старта»

В гимназии № 4 состоялся финал республиканского конкурса творческих проектов «Арт-старт-2018», посвящённый Году добровольца (волонтёра) в России. В заочном этапе участвовали 405 юных художников, дизайнеров, поэтов, мастеров декоративно-прикладного искусства и фотографии из 8 городов и 10 районов Башкортостана. До финала дошли 294 человека.

Посмотрели мы вокруг – аж захватывает дух!

На традиционной выставке глаза разбегаются: живопись, фотография, вышивка, аппликация. А какие очаровательные куклы! Особое внимание привлекает картина «В гостях у бабушки с дедушкой». Её автор – тринадцатилетняя Гузель Исламгулова, которая приехала из Миякинского района. В красивой рамке на фоне настоящих шёлковых занавесок, ярких подушек три куклы: бабушка с доброй улыбкой, строгий дедушка и шаловливый внучок.





Бабка с дедкой богачи – у них внуки на печи

С выставки – прямая дорога в храм Мельпомены. На сцене, то есть на палубе пиратского корабля, горюет Джек Воробей. С шайкой отчаянных пиратов случилась беда. Началось всё с того, что самый верный пиратскому братству корсар поменял свой калькулятор, приспособленный для учёта похищенных сокровищ, на фотоаппарат. Остальные не лучше: разрисовали весь корабль снизу доверху. И теперь это не грозное мрачное судно, а настоящая радуга. Куда дальше идти? Только на «Арт-старт»!

Перед тем, как разойтись по секциям и мастер-классам, мы разговорились с учителем технологии лицея № 1 Вероникой Витальевной Бабичевой и её ученицами Викторией Парфёновой и Дарьей Кремнёвой. Они рассказали, что Вика при активной помощи Даши завершила оригинальный проект освещения интерьера. На деле это выглядело так: красочное панно с деревьями, цветами и птицами, а по периметру поставлены светодиоды. Включишь в розетку – и картина оживает: в переливах света порхают поющие птички. Удивительно красиво!

Волшебное панно предполагалось продемонстрировать в секции социокультурного творчества «Дети будущего».

Самая популярная секция – «Проба пера» – разделилась на два направления: русское литературное творчество и литературное творчество народов Башкортостана. В русской секции собрались любители фантазий на самые неожиданные темы, которые сначала пристрастились к чтению, а потом сами начали писать повести, рассказы, стихи и сказки.

Гульшат Нигматуллина (Новая Отрадовка) для названия цикла своих стихов «Как сердцу высказать себя» одолжила у Тютчева строчку из стихотворения «Силентиум». Её стихи о природе пестрели поэтическими метафорами: «играли робкие ручьи», «черты неясны и просты», «светлая роковая песня» и т.п. Они говорили о влиянии гениального поэта.

Диана Мавлютшина (школа № 3, Ишимбай) написала «Сказки-безопаски».

– У нас есть предмет – технология, – рассказывала Диана. – Я начала читать инструкции по технике безопасности. Они показались мне такими нудными, что захотелось перевести их на поэтический язык.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 14 апреля 2018 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА