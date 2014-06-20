Побеждает не сила, а характер!

Когда Альфия Алимгужина выиграла первенство мира по самбо среди девушек, Камелия Шерстобитова ещё не родилась. А в 2007 году, когда сменившая борцовское амплуа Альфия завоевала титул чемпионки мира по борьбе на поясах, её ученица и наследница спортивной славы пошла в детский садик. И сегодня перед нами – две симпатичные, миниатюрные, мало различимые по возрасту спортсменки, которых никто, пожалуй, и не причислит к «борцовскому сословию». Впрочем, побеждает на ковре не сила, но характер!

На днях обе вернулись из Тамбова, где проходил турнир первенства России по борьбе на поясах среди юношей и девушек. Представители Башкортостана завоевали 7 бронзовых, 2 еребряные и одну золотую медали. Именно эта золотая медаль пополнила пока ещё не богатую копилку спортивных наград восьмиклассницы гимназии № 4 Стерлитамака Камелии Шерстобитовой! Её успех по праву разделяют «играющий» тренер Альфия Алимгужина и коллеги – тренеры школы олимпийского резерва Игорь Каширин, Александр Кучеров.

Родители Камелии с юности активно занимались гимнастикой у С.П.Сарычева и греко-римской борьбой у В.Н.Леонтьева. Дочь поначалу училась игре на фортепьяно, однако ноты быстро наскучили, или спортивные гены взяли своё – пошла в лёгкую атлетику, потом вдруг – в бойцовский клуб «Батыр» к круто заявившему о себе Руслану Янбердину. Смешанные единоборства ещё называют «борьбой без правил»… И эта девчушка продержалась в «Батыре» больше года! Помог прекратить поиски своего вида спорта папа, который отвёл дочку в отделение вольной борьбы и борьбы на поясах СШОР.

Через шесть месяцев Камелия начала восхождение на спортивный Олимп: завоевала несколько серебряных и бронзовых наград на турнирах в Уфе, Оренбурге, Стерлитамаке, стала первой на первенстве Башкортостана по вольной борьбе и второй – в республиканском первенстве в борьбе на поясах, вышла в призёры первенства Приволжского федерального округа в Ульяновске… И вот теперь – российское «золото»!

– В первом моём официальном соревновании – в Уфе, в традиционном турнире на призы чемпионов мира Рустема Арсланова и Альфии Алимгужиной, мы, девчонки из Стерлитамака, воспитанницы самой Альфии Ягануровны, не выиграли вообще ничего, – улыбается Камелия, – а узнав, что день турнира совпал с днём рождения нашей наставницы, совсем скисли. Ненадолго. Она нам настроение быстро подняла, убедив, что теперь в азарт войдём непременно! Пообещали мы тогда, что через год поздравим учителя с днём рождения победами! Теперь, думаю, сможем.

– У нас насыщенный график соревнований – будет где себя проявить, – говорит Альфия. – Первенство Башкортостана по вольной борьбе, международный турнир в Оренбурге, потом открытые первые Азиатские юношеские игры боевых искусств – всё это только на май…

– Неужели учёбе не мешает такой график соревнований? В интернет, наверное, совсем некогда заходить?

– Нет, на учёбу не влияет. Спорт ведь дисциплинирует, – отвечает Камелия.

– Вы не смотрите, она лишь кажется хрупкой да маленькой, – смеётся тренер, – у нас всё держится не на силе, на характере! Для меня, кстати, важно доказать, что спортом высоких достижений могут заниматься дети и подростки любой комплекции. А интернета мы с девочками не чураемся, только используем его возможности больше для обучения, не засоряя головы лживой информацией или

всякой чепухой.

Расстаёмся со взаимными добрыми пожеланиями и, надеюсь, ненадолго.

Олег ПЕРШИН