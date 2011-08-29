Помогите найти!
20 апреля с.г. пропала пожилая женщина (94 года) Людмила Михайловна Налимская-Силантьева. Приметы: рост 150 см, телосложение среднее, волосы седые короткие, глаза серо-голубые.
Предположительно была одета в серую куртку ниже пояса, на голове – шаль, обута в галоши.
Нуждается в медицинской помощи!
Просим сообщить любую информацию в любое время по телефонам: 8-917-76-04-287, 8-9194-40-37-10.
Автор: Администратор (25 Апр 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.