Пострадавшие идут на поправку



Сегодня глава администрации города Владимир Куликов, председатель Совета городского округа Андрей Ширяев и заместитель главы администрации Михаил Григорьев посетили пострадавших в результате происшествия в школе №1. Две девочки и учительница информатики в настоящее время находятся на лечении в клинической больнице №1 и идут на поправку.

Гости в дружеской атмосфере пообщались с учащимися школы №1 и их педагогом. По окончанию визита Владимир Куликов и Андрей Ширяев пожелали скорейшего выздоровления пациентам, подарив планшетные компьютеры и фрукты.

Отдел по связям со СМИ