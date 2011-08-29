Пострадавшие идут на поправку

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Сегодня глава администрации города Владимир Куликов, председатель Совета городского округа Андрей Ширяев и заместитель главы администрации Михаил Григорьев посетили пострадавших в результате происшествия в школе №1. Две девочки и учительница информатики в настоящее время находятся на лечении в клинической больнице №1 и идут на поправку.

Гости в дружеской атмосфере пообщались с учащимися школы №1 и их педагогом. По окончанию визита Владимир Куликов и Андрей Ширяев пожелали скорейшего выздоровления пациентам, подарив планшетные компьютеры и фрукты.

Отдел по связям со СМИ


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Автор: (20 Апр 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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