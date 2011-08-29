Пострадавшие идут на поправку
Сегодня глава администрации города Владимир Куликов, председатель Совета городского округа Андрей Ширяев и заместитель главы администрации Михаил Григорьев посетили пострадавших в результате происшествия в школе №1. Две девочки и учительница информатики в настоящее время находятся на лечении в клинической больнице №1 и идут на поправку.
Гости в дружеской атмосфере пообщались с учащимися школы №1 и их педагогом. По окончанию визита Владимир Куликов и Андрей Ширяев пожелали скорейшего выздоровления пациентам, подарив планшетные компьютеры и фрукты.
Отдел по связям со СМИ
Автор: Егорова Мария (20 Апр 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.