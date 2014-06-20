Пожар тушат водой, а умом предотвращают

О результатах учений

На 11 объектах Стерлитамака прошли плановые пожарно-тактические учения. И хотя о дате проведения было известно заранее, без замечаний не обошлось.

Все действия скоординированы

ПОДВЕЛИ ЛЮДИ И АВТОМАТИКА

О типичных ошибках рассказал замначальника 14 отряда ФПС по РБ Вячеслав Ефремов:

– Пожарно-тактические учения прошли на объектах с массовым пребыванием людей. Для многих сотрудников даже плановые учения стали стрессом: они растерялись и не смогли вспомнить телефоны экстренных служб – 01, 101, 112. Именно на этот случай на каждом внутреннем пожарном кране написаны номера телефонов экстренных служб и ближайшего подразделения пожарной охраны. Сотрудники также не знают, где располагаются кнопки пожарной сигнализации.

Работа добровольных пожарных дружин (ДПД) также оставляет желать лучшего. На каждом объекте есть табель боевого расчёта. В случае пожара дружинники должны чётко выполнять свои обязанности: один вызывает пожарных и спасателей и встречает подразделения, другой отвечает за эвакуацию персонала и посетителей, третий должен приступить к тушению пожара. При этом подавляющее большинство арендаторов не умеет пользоваться огнетушителями. Также люди не пытаются использовать имеющиеся в здании пожарные краны. На отдельных объектах зафиксированы случаи неполного срабатывания автоматики.

Несмотря на все ошибки и замечания, результаты учений можно признать удовлетворительными. По окончании тренировок мы написали письма с рекомендациями, отправили их в администрацию города, собственникам объектов и в отдел надзорной деятельности. И если наши замечания носят исключительно рекомендательный характер, то нарушения, выявленные в ходе прокурорской проверки, должны быть исправлены. Если выявленные нарушения сильно влияют на пожарную безопасность, то прокуратура направляет документы в суд, по решению которого объект закрывается до устранения недостатков.

Пожарные устанавливают ручную выдвижную лестницу

ПОМОЖЕМ, НАУЧИМ, ПОКАЖЕМ

– Как это ни банально звучит, но беду всегда легче предотвратить, – продолжает Вячеслав Владимирович. – Руководителям организаций нужно доработать должностные инструкции, регулярно проводить тренировки с персоналом. Учения – вещь необходимая. Проводить их надо чаще, по закону – не менее двух раз в год: зимой и летом.

– Почему пожарные не могут участвовать во всех учениях?

– В городе много предприятий и организаций. Есть промышленные, а также социальнозначимые объекты – школы, детские сады, дворцы культуры. Мы планируем и проводим 30-40 учений и занятий в год, направляем в учреждения листовки, раздаём памятки во время рейдов. В мае пройдёт месячник безопасности детей – в школах проведём открытые уроки, в пожарных подразделениях – дни открытых дверей. Мы всегда рады помочь, научить, показать.

А ВДРУГ ПОЖАР?

– Расскажите, как надо действовать в случае пожара в торговом центре?

– Надо взять себе за правило: заходя в незнакомое здание, изучите его, отметив эвакуационные выходы. В торговых центрах и других зданиях с массовым пребыванием людей все пути эвакуации и эвакуационные выходы всегда подсвечиваются зелёным. Если произошло возгорание, нужно как можно быстрее покинуть здание. Не надо ждать, что пожарные вас найдут. Они могут и не знать о вас. В условиях нулевой видимости найти человека очень тяжело.

Старайтесь выбраться в бездымную зону. Двигаться надо вдоль капитальных стен. Держась правой рукой за одну сторону, вы обязательно дойдёте до выхода. Намочив и сложив в несколько раз платок, шарф или футболку, двигайтесь к выходу, лучше ползком – чем ближе вы будете к полу, тем лучше. Весь дым поднимается наверх, определённое время внизу сохраняется маленькая прослойка воздуха, но и она быстро заканчивается. Самую большую опасность на пожаре представляет угарный газ. Он не имеет ни запаха, ни цвета. 2-3 процента угарного газа в лёгких – смертельная доза. Достаточно его вдохнуть два-три раза, и вы потеряете сознание. Люди на пожарах заживо почти никогда не горят. Они умирают, задохнувшись. Сложенная в несколько слоёв смоченная повязка может защитить от гари, но не от угарного газа! От него не поможет даже противогаз!

– Как же пожарные работают в задымлённом помещении?

– У пожарных за спиной баллон со сжатым воздухом, которым они дышат. Как правило, в торговых центрах эвакуационные лестницы незадымляемые (выходящие на улицу), с подпором воздуха (за счёт избыточного давления туда не проникает дым). Они безопасны. Если услышали пожарную сигнализацию, не стоит размышлять, учения это или настоящий пожар, бегите к выходу. И не паникуйте!

– Если пожар случился дома?

– Если пожар произошёл дома, то небольшое возгорание можно попытаться ликвидировать самим. Особо обращаю внимание – дети тушить пламя не должны, они не сумеют! В первую очередь всегда вызываем пожарную охрану, закрываем плотно двери (но не на ключ), выходим на улицу. Если эвакуироваться в подъезд невозможно, надо плотно закрыть дверь, заложить щели, вызвать пожарную охрану, выйти на балкон и всячески привлекать к себе внимание. Лишний раз открывать окна и двери нельзя – приток свежего воздуха только раздует пламя!

Если дым в подъезде, не пытайтесь туда выходить – вы не добежите до улицы. В прошлом году так погиб ребёнок. Семья жила на шестом этаже. Пожар произошёл на первом и им никак не мешал. Но по неизвестным причинам бабушка и мама с трёхлетним ребёнком решили выйти из дома. Они спустились до второго этажа, поняли, что задыхаются, поднялись на третий и потеряли сознание. Взрослых сумели спасти, но ребёнок умер. Этого не произошло бы, если бы люди не паниковали, а трезво оценили ситуацию.

НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ

Вячеслав Ефремов обратился к ветеранам пожарной охраны и действующим сотрудникам:

– Хочу поздравить вас со 100-летием пожарной охраны. Желаю вам счастья и здоровья, чтобы вы оставались всегда бодрыми, неунывающими, приходили к нам чаще, передавали свой богатый жизненный, профессиональный опыт молодому поколению. Мы вас помним, любим, ценим. Наши двери для вас всегда открыты. А тем, кто на службе, желаю сухих рукавов.

Беседовала Ольга КИСЕЛЁВА