Право на жизнь

Обычный день, каких множество, был разрезан ножом 17-летнего подростка из первой школы – на момент до происшествия и после. Сегодня, наверно, уже вся страна знает, что в 280-тысячном городе Стерлитамаке подросток из коррекционного класса напал с ножом на учительницу, ещё двух школьниц, облил горючей жидкостью помещение и поджёг, а после убежал и нанёс удары ножом себе.

В социальных сетях и местных интернет-группах началась суматоха, а в родительских сообществах WhatsApp и вовсе паника – некоторые пожелали забрать своих детей из других школ и оставить их на несколько дней дома.

Открытый, проницаемый мир, который нам обеспечивает интернет, с одной стороны, пугает слухами, с другой, – позволяет быть в курсе. Так, в считанные часы в сетях появились донесения пожарного отряда с точным числом эвакуированных, фото с места происшествия и другая, сугубо официальная информация. Часом спустя в соцсетях начались обсуждения, что кто-то из жертв погиб. Огромный ком домыслов и гневных реплик нарастал, увеличивая градус истерики встревоженных родителей. Самые обидные реплики звучали в адрес учителей и школьных охранников.

От подобных ЧП не застраховано ни одно общество – в западных странах с такого рода нападениями ещё тяжелее: там ученики проносят в школу огнестрельное оружие. И по-прежнему мир не знает, что с этим делать, как это предупредить. Из тех же соцсетей, а позже из СМИ стало известно, что устроивший пожар и нападение подросток имел суицидальные наклонности, отличался агрессивным поведением. Следственный комитет Российской Федерации по РБ возбудил уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

Но знаем ли мы, как работает эта система профилактики? Не окажутся ли в итоге виноватыми наши учителя? Те учителя, которые ведут тонну отчётности, попутно организуют субботники и ремонт в классах и ещё учат, конечно, – словом, те, чьё дело давать знания и воспитывать душу, а не обыскивать каждого ребёнка: он сегодня в школу с ножом пришёл или без?

И куда деваться тем, кто находится в группе риска? Кто должен помогать такому ребёнку, каким общественным институтам следует подключиться и вывести его из групп, побуждающих к суициду? И достаточно ли всего лишь эти группы заблокировать? Здесь как с граффити: закрасили стену – тут же новая надпись. Закрыли группу – десяток новых.

Вчерашняя трагедия показала, что мы все находимся на расстоянии одного клика от беды. Подобным трудным детям нужен всего один клик «мышки», чтобы быть вовлечёнными в группу, где жалость к себе и душевную неустроенность быстро превратят в ходячее оружие. Виртуальный мир уже давно стал реальным, его отзвуки видны в конкретных преступлениях и личных трагедиях людей, живущих рядом.

Интернет невозможно заблокировать, как нельзя отключить электричество или газ (это всё потенциально смертельно опасные блага цивилизации), но можно научить, что свобода – это не обратная сторона вседозволенности, а ответственность. К сожалению, подобные страшные уроки объясняют доходчивей всего. Разрешили ребёнку пользоваться соцсетями – убедитесь, что его виртуальная территория безопасна.

Гузель СИТДИКОВА