Праздников праздник и торжество торжеств

Так называют Пасху православные верующие, которые в нынешнем году отметили это важнейшее в христианском мире событие 8 апреля. Накануне, 7 апреля, в день, когда совпали сразу два праздника – Благовещение и Великая Суббота (такое случается всего три раза за столетие), в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, свершилось чудесное схождение Благодатного огня, символизирующее приход в наш мир Спасителя.

В кафедральном Свято-Никольском соборе Стерлитамака, как и во всех православных храмах России и мира, праздничная служба началась с Полунощницы. Затем был совершён крестный ход вокруг храма. И хотя ночь оказалась дождливой и холодной, желающих пройти этот путь с зажжёнными свечами в руках было много.



Ещё до полуночи в Никольский собор прибыл глава администрации городского округа Владимир Куликов вместе с супругой и младшим сыном. Он передал монахине Марионилле и сёстрам Благовещенской обители торт и большой букет белых роз и поздравил их с наступающей Пасхой.

И вот священник Нил с церковного крыльца провозглашает Воскресение Христово. На его торжественное «Христос Воскресе!» сотни прихожан дружным хором отвечают: «Воистину Воскресе!». И слова эти неземной радостью отзываются в душах всех, кто пришёл в эту пасхальную ночь в храм.

После заутрени и ранней божественной литургии было совершено очередное освящение куличей и пасхальных яиц. 8 апреля по окончании поздней божественной литургии иерей Василий и протодиакон Олег зачитали поздравления Святейшего Патриарха Кирилла, митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, Главы республики Рустэма Хамитова.

Когда служба завершилась, любительский хор «Благовест» исполнил праздничные песнопения. После концерта для детей была организована пасхальная викторина с вручением сладких подарков.

Пасху Христову церковь отмечает целую неделю, которая называется Светлой седмицей. Царские врата храмов остаются открытыми, а закрываются только в субботу. И потом в течение ещё целого месяца Пасха будет присутствовать и в службе, и убранстве храмов, и облачении священников. Ну, а в сердце каждого христианина она будет длиться бесконечно.

Марина ВОРОНОВА