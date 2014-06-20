Преступники российские, а наказания западные

5 апреля Госдума в третьем чтении приняла поправки в Уголовный кодекс. Теперь судьи получат возможность избрать новую меру пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого – запрет определённых действий. Это означает, что суд сможет запретить общаться с определенными лицами, выходить из дома в определённые периоды времени, пользоваться Интернетом, телефоном, подходить ближе установленного расстояния к определённым лицам или местам (вспомните голливудские фильмы), отправлять и получать почту, находиться в определённых местах, при нарушении ПДД – управлять автомобилем или другим видом транспорта. При этом человек сохраняет право воспользоваться средствами связи для вызова медиков, спасателей, полицейских, а также для общения со следователями.

Срок запрета в каждом конкретном случае устанавливает суд. При этом для преступлений небольшой и средней тяжести он не может превышать 12 месяцев, для тяжких преступлений — 24 месяцев, а для особо тяжких — 36 месяцев.