Приём граждан

17 апреля в 16 часов в общественной приёмной местного отделения партии «Единая Россия» проведут приём граждан по вопросам защиты прав потребителей начальник потребительского рынка и услуг администрации ГО Альбина Талгатовна Кинзябулатова и председатель правления общественной организации по защите прав потребителей «Меркурий» Наталья Николаевна Абубакирова.

Просьба иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

В апреле в общественной приёмной партии «Единая Россия» личный приём граждан проведут:

по понедельникам с 10 до 12 часов – Булат Бахтиевич Валеев – консультация по вопросам ЖКХ;

по средам с 10 до 12 часов – Владимир Михайлович Зиганшин – консультация по юридическим вопросам.

16 апреля

Депутат Государственного Собрания – Курултая РБ Юлия Николаевна Герасимова – с 16 до 17 часов. Адрес приёмной: ул.Худайбердина, 91, телефон 20-94-84.

Депутаты Совета городского округа город Стерлитамак IV созыва проведут приём избирателей по личным вопросам:

18 апреля

И.Н.Артёменко, избирательный округ № 1, – в 16 часов в школе № 21 (ул.Гоголя, 115);

Ф.Ф.Давлетбаев, избирательный округ № 1, – в 17 часов в школе № 21 (ул.Гоголя, 115);

А.М.Кускильдин, избирательный округ № 2, – в 18 часов в школе № 14 (ул.23 Мая, 18);

Т.И.Гулынина, избирательный округ № 2, – в 18 часов в школе № 14 (ул.23 Мая, 18);

В.Б.Ануфриев, избирательный округ № 3, – в 18 часов в Михайловском СПЦ (ул.Шафиева, 29);

Ш.И.Булатов, избирательный округ № 4, – в 17 часов в школе № 34 (ул.Чехова, 12);

А.В.Шкурко, избирательный округ № 5, – в 18 часов в кабинете № 12 школы № 12 (ул.Тукаева, 2 «д»);

В.В.Петров, избирательный округ № 5, – в 18 часов в кабинете № 12 школы № 12 (ул.Тукаева, 2 «д»);

А.Р.Асфандиярова, избирательный округ № 6, – в 17.30 в Стерлитамакской картинной галерее (ул.Коммунистическая, 84);

Н.Ю.Баринова, избирательный округ № 6, – в 16 часов в Стерлитамакском институте Восточной экономико-юридической гуманитарной академии (ул.Артёма, 146 «а»);

А.А.Спиридонов, избирательный округ № 7, – в 17 часов в школе № 30 (ул.Коммунистическая, 10);

С.Ф.Ковальская, избирательный округ № 8, – в 17 часов в консультативном центре оказания правовой помощи (ул.Худайбердина, 91);

Р.Р.Даминев, избирательный округ № 8, – в 16 часов в Стерлитамакском филиале УГНТУ (проспект Октября, 2, кабинет № 220);

Р.Х.Даминов, избирательный округ № 9, – в 17 часов в ГДК (проспект Октября, 35);

А.А.Подобный, избирательный округ № 9, – в 16 часов в ГДК (проспект Октября, 35);

С.Е.Подцепняк, избирательный округ № 10, – в 18 часов (ул.Худайбердина, 122, вход с торца здания);

И.Ю.Шагимарданова, избирательный округ № 10, – в 17 часов в школе № 29 (ул.Льва Толстого, 9);

И.З.Мухамедьянов, избирательный округ № 11, – в 17 часов в Стерлитамакском многопрофильном профессиональном колледже (ул.Николаева, 124);

А.А.Андреев, избирательный округ № 11, – в 18 часов в кабинете отдела по работе с территориями (ул.Воинов-интернационалистов, 29);

А.С.Боруксон, избирательный округ № 12, – в 18 часов во Дворце пионеров и школьников (пр.Ленина, 47);

19 апреля

С.С.Онищенко, избирательный округ № 4, – в 18 часов в школе № 34 (ул.Чехова, 12);

О.Ю.Никифоров, избирательный округ № 11, – в 17 часов в Стерлитамакском многопрофильном профессиональном колледже (ул.Николаева, 124).

Президиум Совета ГО г.Стерлитамак РБ