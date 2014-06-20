Признаки мошенничества в работе управляющей компании

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан, в результате проверки Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ в городе Стерлитамаке выявлено мошенничество в особо крупном размере при начислении платы за отопление в жилых домах.

В ходе предварительной проверки полицейскими установлено, что одна из управляющих компаний в адрес собственников и нанимателей жилых помещений 58 многоквартирных домов за 2013 год за теплоснабжение выставила к оплате счета на сумму около 60 миллионов рублей. При этом данные дома оборудованы коллективными приборами учёта тепловой энергии, и по итогам 2013 года сложилась экономия за потребление.

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 307 от 23.05.2006 года «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» директор управляющей компании должен произвести с учётом экономии корректировку за поставленную в 2013 году жильцам 58 домов теплоэнергию в сумме не менее 20 миллионов рублей. Однако это не было сделано, и в результате директор компании совершил путём обмана хищение этих денежных средств, причинив жильцам многоквартирных домов ущерб в особо крупном размере.

По материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан следственным подразделением Управления МВД России по городу Стерлитамаку в отношении директора управляющей компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время в г.Стерлитамаке работает группа сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан. Сотрудники полиции проводят обыски в офисе управляющей компании, а также по месту проживания фигурантов. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

– Действительно, в начале марта крупнейшая управляющая компания города разослала собственникам квартир квитанции за жилищно-коммунальные услуги, в которых был произведён перерасчёт за тепловую энергию, – сообщает заместитель главы администрации города Андрей Ермолаев. – В результате у многих жителей города в несколько раз увеличился месячный платёж. Нами тут же была инициирована проверка, в рамках которой были задействованы не только Госжилинспекция Республики Башкортостан, но и весь спектр контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Проверка, проведённая силами МВД, показала, что эта управляющая компания, по всей видимости, ещё в 2013 году не произвела возврат средств по итогам перерасчёта платежей за тепловую энергию, что и стало объектом интереса органов правопорядка.

ОЖКХ администрации ГО г.Стерлитамак