Просим соблюдать спокойствие

В целях подготовки к весеннему половодью и пожароопасному периоду 16 апреля запланирована комплексная проверка региональной системы централизованного оповещения населения Республики Башкортостан.

Предполагаются включение всех имеющихся электрических сирен и передача по каналам радио- и телевизионного вещания следующего сообщения: «Внимание всем! Уважаемые жители и гости Республики Башкортостан! Проводится техническая проверка системы оповещения! Просим соблюдать порядок и спокойствие!».