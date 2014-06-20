Просим соблюдать спокойствие
В целях подготовки к весеннему половодью и пожароопасному периоду 16 апреля запланирована комплексная проверка региональной системы централизованного оповещения населения Республики Башкортостан.
Предполагаются включение всех имеющихся электрических сирен и передача по каналам радио- и телевизионного вещания следующего сообщения: «Внимание всем! Уважаемые жители и гости Республики Башкортостан! Проводится техническая проверка системы оповещения! Просим соблюдать порядок и спокойствие!».
Автор: Администратор (13 Апр 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.