Прозвучал актуальный вопрос о поддержке маленьких умников и умниц. Как будет развиваться направление работы с одарёнными детьми?
В Стерлитамаке работают лицеи, гимназии, классы с углублённым изучением предметов и т.д. Но совершенству нет предела, и все родители мечтают о лучших условиях для развития способностей своих детей.
Вопрос от студента об «олимпиадниках» и их подготовке.
Рустэм Хамитов: Мы условия создаем, но в последние 10-15 лет мы позиции потеряли. Мы создаем сейчас три лицея-интерната, в которых будут «продвинутые» возможности для одаренных детей, воссоздаем ассоциацию педагогов и будем повышать общий уровень подготовки учеников.
ИА «Башинформ»
Автор: Егорова Мария (19 Апр 2018). Рубрика: Лента новостей, Политика. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.