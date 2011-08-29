Прозвучал актуальный вопрос о поддержке маленьких умников и умниц. Как будет развиваться направление работы с одарёнными детьми?

В Стерлитамаке работают лицеи, гимназии, классы с углублённым изучением предметов и т.д. Но совершенству нет предела, и все родители мечтают о лучших условиях для развития способностей своих детей.

Вопрос от студента об «олимпиадниках» и их подготовке.

Рустэм Хамитов: Мы условия создаем, но в последние 10-15 лет мы позиции потеряли. Мы создаем сейчас три лицея-интерната, в которых будут «продвинутые» возможности для одаренных детей, воссоздаем ассоциацию педагогов и будем повышать общий уровень подготовки учеников.

ИА «Башинформ»