Р.Р.Суяргулов: «Если кому-то нужна помощь, свои дела подождут»

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Почётный работник общего образования, заслуженный учитель Республики Башкортостан Рим Раянович Суяргулов преподаёт географию в БЛИ № 3. Его ученики не однажды прославили своего педагога: Анвар Халиев победил в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, его одноклассник Алексей Мамаев завоевал призовое место. Призёрами стали Рунит Хабибуллин и Камиль Габбасов. А всё потому, что география – один из самых любимых предметов лицеистов.

– Как вы пришли в профессию?

– Путь был извилистый с неожиданными поворотами. Я окончил школу в 1976 году и не имел ни малейшего представления, куда поступать. В те времена профориентационная работа со школьниками не проводилась. Сижу я на последнем уроке и слышу разговор одноклассников:

– Поеду в Уфу. Хочу поступить в авиационный институт.

– Я с тобой!

Поехал и я с ними. Не блестяще, но экзамены сдал. Получил 12 баллов плюс 4 из аттестата. Не прошёл по конкурсу. К счастью, тем, кому не хватило баллов, дали шанс – взяли на работу в студенческий стройотряд. Мы, дескать, вас из вида не теряем, готовьтесь – сдадите экзамены на следующий год. Затем мне посчастливилось устроиться в институт лаборантом и записаться в спортивную секцию. Я был хорошим лыжником. И подтвердил это: зимой 1977 года занял первое место среди юношей Уфы. Весной тренировался в спортлагере. А в августе сдал экзамены и стал студентом авиационного института. Однажды во время тренировки мне предложили пострелять из винтовки. Стрелял удачно. Так в мою жизнь вошёл биатлон. Спорт отнимал всё время. Тренер попросил оформить академический отпуск. Я так и сделал. Тренировки, соревнования…

В городе Губахе Пермской области проходило первенство СССР по биатлону. В нашей студенческой сборной было четыре человека – два студента из Владимира, один из Чувашии и я. В эстафете первое место завоевали спортсмены «Динамо», второе – Вооружённые силы, мы, «Студенты России», стали третьими.

Однако нужно «хвосты» сдавать, но летом начались тренировки. Об учёбе и не мыслил. Опьяняли спортивные победы. В Горьком (Нижний Новгород) я стал вторым среди юниоров РСФСР. Во Владимире среди студентов СССР – первым. Но, увы, из института меня отчислили за неуспеваемость. Тренер БГПИ по биатлону, узнав о моих бедах, говорит:

– Давай к нам! Поступай на географический факультет. А что? Спорт, природа, путешествия – это твоё.

Я сдал экзамены, поступил, начал учиться, но о спорте не забывал. В Белоруссии на Всесоюзном соревновании по биатлону занял первое место среди юниоров. Однако, помня о проколах в авиационном институте, перед сборами брал задания, сдавал зачёты и экзамены экстерном.

Окончил учёбу (после службы в армии) в 1986 году. Меня и жену Гульнур Закировну направили в Дуванский район. Я преподавал географию и физкультуру, она – иностранные языки.

– Какое историческое время вызывает у вас наибольший интерес?

– Советское. Тогда было много такого, что сейчас безвозвратно утеряно. Да, мы стояли в очередях, но при этом смотрели гениальные фильмы буквально за копейки, учились и лечились, посещали кружки и секции бесплатно. Развитая промышленность обеспечивала работой и уверенностью в завтрашнем дне. А сколько тогда выписывалось газет и журналов! Каждый месяц ждали любимый журнал. И о детях не забывали – им выписывали «Мурзилку», «Весёлые картинки», «Пионерскую правду», «Пионер», «Костёр». Подписка тоже была недорогая.

И жили мы в огромной стране – СССР. И гордились этим! Обидно, что Советского Союза не стало. Сейчас, конечно, тоже неплохо. Особенно в бытовом отношении. Зато духовная жизнь утратила свою значимость. Дети читают меньше, чем хотелось бы, большинство взрослых кроме добычи материальных ценностей мало что интересует. Сейчас нет дефицита товаров, в дефиците –добропорядочность, честность, взаимоуважение, обязательность. В нашем лицее мы стараемся сохранить атмосферу товарищества, оптимизма, веры в человека. Воспитываем любовь к Родине, стремление защищать родной край и свои семьи.

– Какой уникальной способностью вы хотели бы обладать?

– Трудно сказать. Я хотел бы, например, не только предвидеть будущее, но и обладать умением подстелить соломку. Меня очень волнует, как будет жить наша страна. Хочется спасти народ от войн и кризисов – экономических и духовных. Вернуть веру в завтрашний день.

– Кто ваш любимый художник?

– Очень люблю Айвазовского за буйство голубого и синего цветов, за суперреальное изображение морской стихии, которая зовёт и манит… Так и хочется всё бросить и отправиться в путешествие не на самолёте, поезде, а на паруснике с белоснежными парусами.

А вот абстракционистов я не понимаю и даже не пытаюсь. «Чёрный квадрат» Малевича – в чём здесь прикол? То ли дело пейзажисты – Саврасов, Левитан, Куинджи. Нравятся мне и наши башкирские художники: Лутфуллин, Бурзянцев, Ситдикова. Радостно видеть на их полотнах пейзажи родного края, узнаваемые бытовые сценки.

– Может ли необразованный человек быть интересен для других?

– Смотря кто. Бывает, что и с учёным человеком общение не складывается. Мало ли скучных буквоедов с двумя высшими образованиями? Зато обаяние и мудрость простых необразованных людей, случается, перевешивает эрудицию всезнаек. Взять, к примеру, мою бабушку. Она нигде не училась, всю жизнь прожила в глухой деревне. Но как с ней было интересно! Если сказки рассказывает – заслушаешься, начнёт советы давать – всё в точку. Мудрая была женщина, сердечная. Помню, к празднику накупит открыток, позовёт меня подписывать. Никого из родни не забудет. Но порядок у неё был строгий: поздравления начинала с мужчин, потом наступал черёд женщин, за ними шли дети.

Диктовала она и письма к сыну, который жил в Москве. Текст тоже выдерживался в строгих правилах: бабушка со всеми здоровалась, потом задавала вопросы, кто и как живёт, затем подробно описывала свои дела, заканчивалось послание приветами ближней и дальней родне, соседям, знакомым. Удивительные письма!

Отец мой окончил техникум. Имея избыток художественного воображения, он слыл великолепным рассказчиком, а сказочником был просто непревзойдённым. Представьте: летний вечер, медленно умирает заря, все дела давно переделаны. Мы садимся рядом с отцом, и он начинает рассказывать сказку о птице Хумайкуш. Сидим, слушаем. Тихо-тихо кругом, только голос отца да шёпот листьев. Переживаем: летящий на сказочной птице Хумай-куш егет должен кормить её заранее заготовленным мясом, а оно закончилось. Что делать? Егет вырезает кусок мяса из своей ноги и кормит птицу. Мы знаем, что потом Хумай-куш отрыгнёт этот кусок и прирастит его к ноге егета, но всё равно каждый раз волнуемся.

Я тоже очень люблю рассказывать сказки и разные истории. Наверное, поэтому и учителем стал.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 3 апреля 2018 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА