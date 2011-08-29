Р.З. Хамитов: “В совместной работе – залог успеха”

Не все желающие смогли задать свой вопрос в ходе 2,5-часовой прямой линии Рустэма Хамитова. Глава РБ предложил оформить эти вопросы в письменном виде и пообещал, что прочтёт все. 10 тысяч поступивших обращений Р.З.Хамитов расценил как 10 тысяч нерешённых проблем, на решение которых требуется время, ресурсы и правильный подход. “Но самое главное – мы движемся вперёд. И вы видите мою личную заинтересованность в том, чтобы вопросы решались. Вы видите, сколько у нас неравнодушных людей. У нас каждый день на работу выходят почти 2 млн человек. И каждый день, пусть ненамного, но мы движемся вперёд. И это важно для страны. Мы крупные, сильные, мощные. В такой совместной работе — залог успеха. И это не высокие слова… Спасибо!”.

ИА «Башинформ»