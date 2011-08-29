Р.З.Хамитов: “За год в республике образуется 2 млрд тонн бытовых отходов”

Вопрос: На ваш взгляд актуальна ли тема бытовых отходов для нашей республики.

Рустэм Хамитов: Бытовые отходы, тема актуальная… Есть законодательство российское и республиканское. Работа ведется системная. Заняться темой переработки отходов хотят многие. В нашей республике сжигать отходы не надо. Проще сортировать мусор, перерабатывать его и цивилизованно решать этот вопрос. У нас есть такая возможность без всякой опасности для окружающей среды. Есть сигналы из Уфимского, Благовещенского, Чишминского района. Но там свалок не будет! Но надо начинать с себя и сортировать отходы. Мы в этом плане в самом начале пути. В год жители Башкирии производят 2 млрд тонн отходов.

ИА «Башинформ»