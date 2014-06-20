Ранения, пожар и шок

Как развивались события в школе № 1

В Стерлитамаке утро среды выдалось тревожным: по центральным улицам с воем сирен пронеслись пожарные автомобили, кареты «cкорой помощи» и спасатели. Произошло ЧП, подробности которого шокировали многих, – ученик школы № 1 ранил ножом двух одноклассниц, учительницу и поджёг кабинет, разлив горючую жидкость. Затем 17-летний нападавший попытался покончить с собой. От пожара никто не пострадал, 890 человек – сотрудники и ученики школы – были вовремя эвакуированы из здания.

На место трагедии прибыли все экстренные службы, представители силовых ведомств, администрации города. По словам начальника ФГКУ «14-й отряд ФПС по РБ» Марата Хайсарова, пожарные приступили к тушению огня через 4 минуты после получения сообщения о возгорании. Через 12 минут пожар был ликвидирован.

Нападение произошло в девятом часу утра, через два часа в школу прибыл Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Кабинет информатики, где случилось ЧП, находится на втором этаже. Чёрные стены, закопчённый потолок, местами прогоревший до бетона пол. От некоторых стульев уцелели лишь металлические остовы.

Юноша ворвался в кабинет информатики, где уже находились его одноклассники, и набросился на них. Совершив поджог, он спрятался под лестницей и ударил себя ножом. На ступенях виднелись загустевшие пятна крови. О том, что случилось, о мерах, предпринятых руководством учебного заведения, Рустэму Хамитову рассказала директор школы № 1 Наталья Муратова:

– Это коррекционный класс, в котором учатся всего 9 человек. Когда начался пожар, подростки выбежали из кабинета, но остались учительница и одна из раненых девочек. Сразу повалил чёрный едкий дым, школьница испугалась и выпрыгнула из окна второго этажа.

Педагог, две ученицы и нападавший были доставлены в КБ № 1. Больше всех пострадала девушка, сидевшая возле двери. У других – травмы средней тяжести. Прыжок из окна стоил второй школьнице ушиба позвоночника и закрытого перелома голени.

– Как только завершатся следственные действия, немедленно займитесь восстановлением кабинета, подключите необходимые для этого ресурсы, – обратился к городским властям Рустэм Хамитов. – Работы должны начаться уже сегодня. Надо как можно быстрее навести порядок, купить оборудование в класс.

Глава региона встретился с педагогами школы, отметил профессиональные и грамотные действия учителей при эвакуации. По мнению Рустэма Хамитова, вовремя отреагировали экстренные службы. Но это не снимает ответственность с тех, кто обеспечивает безопасность учреждения. В ближайшие дни организуют проверки систем безопасности во всех школах республики.

– С развитием интернета в сети появились группы, ориентированные на совершение проступков, подобных сегодняшнему, – заметил Глава Башкортостана. – В этих деструктивных сообществах зарегистрировано много детей. Поэтому мы с вами должны быть очень бдительны. То, что случилось, – это страшно, но надо пережить непростой момент всем вместе и не идти на поводу у паники. Стоит успокоиться, проанализировать причины ЧП и принять меры, чтобы такое не повторялось в будущем.

Глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов обратился ко всем горожанам с призывом контролировать сайты, которые посещают их дети. При обнаружении подозрительных фактов – бить тревогу.

Рустэм Хамитов и Владимир Куликов навестили пострадавших в больнице, побеседовали с ними и их родственниками. Как заверил Глава региона, раненым будет оказана поддержка, необходимая для их полного выздоровления.

В отношении подростка, напавшего на школу, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Второе уголовное дело открыто по факту халатности должностных лиц, работающих в органах профилактики преступлений несовершеннолетних. Об этом сообщает Следственный комитет по РБ.

Владимир ПАРФИРОВ