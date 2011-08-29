Рустэм Хамитов: «Мы обязаны изменить моральный климат в семьях и школах»

Разговор с главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым начался с резонансной темы — происшествия в школе Стерлитамака. Как отметила ведущая, это не единичный случай, он касается не только нашего региона, но и всей страны. Что это: новое социальное зло или вызов современному обществу? Как с этим бороться? Может быть, ограничить доступ детей к соцсетям, к интернету в целом, призывать родителей к большей ответственности? Есть ли здесь какое-либо решение?

«Очень сложный вопрос. Я вчера был в Стерлитамаке сразу после произошедшей трагедии, посетил в больнице пострадавших — девочек из девятого класса и учителя информатики, которая, кстати, вела себя очень мужественно, достойно и смогла защитить ребят от больших сложностей. Видел и мальчика. Очень жалко его: раненый, перевязанный. И, конечно, ищешь причину. Причин много: не только и не столько интернет, а в том числе и отношение к таким детям, особенным детям, оно должно быть другим. Давление, жестокость в отношении этих детей, то, что называется травлей, к сожалению, имеют свою оборотную сторону — детишки не выдерживают такого давления и идут на такие поступки», — отметил глава республики.

По словам Рустэма Хамитова, интернет — это вторично, а первично — недостаток общения, любви, правильного воспитания в семье и в школе.

«У этого мальчика осенью были видны определенные сложности в поведении, он участвовал в этих сообществах. Раньше это надо видеть, вскрывать и раньше реагировать. И не давлением, не запугиванием, а пониманием, участием, соучастием — тогда, конечно, можно защитить от таких случаев, — сказал руководитель региона. — Мы обязаны изменить моральный климат и в семьях, и в школах, и власти должны быть более мягкими и внимательными по отношению к таким ребятам. Это сложная тема».

Интернет следует мониторить и выявлять те группы, где дети обсуждают такие сложные темы, как суициды, нападения, уголовные вопросы. Но следует понимать, что глубинные причины намного сложнее. Интернет — это только верхушка. Перед обществом стоит задача — найти новый подход к работе с такими детьми.

«Вообще рыночная экономика жестока: она разводит людей, расщепляет общество на атомы. Нам нужно находить общие точки развития, ведь недаром мы говорим о патриотизме, любви к родине — это элементы формирования нашего общества в команду. Мы разные, с разными интересами, но есть глубинные понятия, которые нас должны объединять. Мы живем в республике, в стране и если мы не будем поддерживать друг друга и помогать друг другу, а переводить отношения в формат конфликта, то мы далеко не уйдем», — подчеркнул Рустэм Хамитов.

Глава региона отметил, что школам нужны психологи и не один, не два, а несколько человек.

«Сегодня в этой большой школе, где учатся 880 детей — один психолог. Конечно, один педагог не справляется с такой нагрузкой. Воспитательный процесс должен соответствовать сегодняшним требованиям. Учителя мы должны освободить от рутины, от бесконечной писанины и отчетности. Надо, чтобы учитель работал с ребенком, а не с бумагами. С бумагами пусть чиновники работают. Это сложная тема, — сказал руководитель республики. — Тема воспитания требует обсуждения и детального изучения и изменения мировоззрения. Эти события заставляют многое переосмыслить, пересмотреть. Мы работу и властных структур перестроим, где это возможно и, главное, будем работать с родительским сообществом».