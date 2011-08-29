Рустэм Хамитов: “На пенсию пока не собираюсь”
В ходе прямой линии Глава региона ответил на вопрос о преемнике.
Вопрос: Когда вы уйдете на пенсию и готовите ли преемника?
Рустэм Хамитов: На пенсию я не собираюсь. Конечно, я не могу работать вечно главой республики. Еще до марта 2019 года есть время подумать и принять решение нужно ли мне выдвигаться на следующий срок. Я посоветуюсь с гражданами. Можно заниматься педагогической деятельностью, читать лекции. Но иногда мне дома говорят, что нам нужно общение и видеться. О следующем избрании я приму решение примерно через год.
ИА «Башинформ»
Автор: Егорова Мария (19 Апр 2018). Рубрика: Лента новостей, Политика. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.