Рустэм Хамитов: “На пенсию пока не собираюсь”

В ходе прямой линии Глава региона ответил на вопрос о преемнике.

Вопрос: Когда вы уйдете на пенсию и готовите ли преемника?

Рустэм Хамитов: На пенсию я не собираюсь. Конечно, я не могу работать вечно главой республики. Еще до марта 2019 года есть время подумать и принять решение нужно ли мне выдвигаться на следующий срок. Я посоветуюсь с гражданами. Можно заниматься педагогической деятельностью, читать лекции. Но иногда мне дома говорят, что нам нужно общение и видеться. О следующем избрании я приму решение примерно через год.

ИА «Башинформ»