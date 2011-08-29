Сделаем город чище

В администрации города прошло совещание по организации субботников. В нём участвовали заместители главы администрации, начальники отделов и служб, руководители предприятий, организаций и учреждений. Вёл совещание первый заместитель главы администрации города Александр Пантелеев. Он объявил, что с 16 апреля стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке города, который продлится до 14 мая.

Заместитель главы администрации города Андрей Ермолаев сообщил, что 21 и 28 апреля пройдут общегородские субботники. Принято решение сосредоточить основные усилия на уборке газонов от мусора и листьев, расчистке скверов, парков, пешеходных дорожек, аллей и межквартальных территорий. Также Андрей Петрович отметил, что особое внимание следует обратить на состояние фасадов зданий и остановочных павильонов, убрать графические надписи и бумажные объявления. Организациям, занимающимся земляными работами, по окончании следует привести в порядок дорожное покрытие.

В период экологического месячника ООО «Вториндустрия» будет принимать мусор (траву, листву, уличный смёт) без оплаты, за исключением крупногабаритных отходов. Для этого необходимо подать заявку в МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства», после чего будет сформирован реестр, по которому на полигоне ТБО будут выдаваться талоны. Андрей Петрович рекомендовал предприятиям, организующим перевозку мусора, оборудовать транспорт пологом.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Стерлитамаке, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах Алмаз Саляхов отметил, что согласно санитарным правилам и нормам за ненадлежащее содержание территорий населённых пунктов, предприятий и организаций пре-

дусмотрены штрафы. Также он обратил внимание, что большое количество жалоб от жителей города поступает на строительные организации. К сожалению, застройщики в большинстве случаев не имеют договоров на утилизацию строительного мусора. Нередки случаи, когда сгребается куча, затем она транспортируется за пределы строительной площадки. Часть мусора с площадок вывозится прямо на колёсах большегрузных машин.

Алмаз Радусович напомнил, что согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 года № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» всем предприятиям города необходимо разработать и утвердить санитарно-защитную зону и внести её в земельный кадастр.

И.о.начальника Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД ГУ МЧС России по РБ Ирек Ибрагимов ещё раз напомнил горожанам о правилах пожарной безопасности и недопущении сжигания мусора. За это предусмотрено административное наказание в виде штрафа. Сотрудники Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной деятельности регулярно проводят рейды по жилым и садовым территориям.

Александр Пантелеев призвал горожан не оставаться в стороне и принять активное участие в уборке улиц от мусора, чтобы встретить майские праздники в чистом и красивом городе.

Дополнительная информация по телефонам: 25-32-00, 25-48-09 и 21-26-68 (ОЖКХ).

Индира КАМАЛОВА