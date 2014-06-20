Секреты победительницы

Как успевать на работе и в творчестве

Своевременный и актуальный юмор, отточенная хореография, приятный вокал – казалось, эта участница конкурса если не живёт на сцене, то часто на ней выступает. Позже выяснилось, что органичность поведения перед большой зрительской аудиторией сложилась из характера девушки и трёхнедельных интенсивных репетиций. А выступления на сцене – новый опыт для мамы троих ребятишек, кочегара технологических печей АО «БСК» Анастасии Смирновой. Но опыт успешный: на городском этапе конкурса «Работница-2018» Анастасия взяла Гран-при, с запасом опередив 16 конкуренток.

В телефонном разговоре девушка предупредила, что её победа состоялась благодаря отличной работе всей команды. И согласилась рассказать об этом. А ещё поведать, чем занимается на предприятии кочегар. Жизнелюбивая и находчивая, Анастасия Геннадьевна приехала в редакцию вместе с инструктором объединённой профсоюзной организации БСК Полиной Прусовой и трёхлетним сыном Мироном. С ними беседа о рабочих буднях и конкурсном триумфе обросла эмоциями и подробностями.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: СОДА ИЗ ПЕЧИ

– Что вы подумали, когда вам предложили работу кочегара?

– Немного испугалась. Представила, как уголь буду в топку забрасывать: дадут лопату в руки – и вперёд! Но меня тут же успокоили, кратко разъяснив должностные обязанности. Кочегар технологических печей – это аппаратчик, обеспечивающий процесс сушки моногидрата. Смесь кальцинированной соды и воды поступает в наши печи, температура в которых достигает 800 градусов. Оттуда мы получаем готовую продукцию – тяжёлую соду. Никакого угля нет и в помине, у нас газовое оборудование. Хотя в прежние времена использовали мазут.

– Сложно работать в цехе?

– На производстве нелегко бывает и мужчинам, и женщинам: технологический процесс беспрерывен, его надо постоянно контролировать, соблюдая нормы режима. В нашем отделении тяжёлой соды все кочегары – женщины. Работа печей автоматизирована, при случае всегда помогут коллеги. К примеру, мой наставник – опытнейший аппаратчик Роберт Янсаев – до сих пор может подсказать, дать совет.

– Мне как постороннему человеку было не совсем уютно в цехе, – вступает в разговор Полина Прусова. – Огромное здание с отметками вместо этажей, шум, вибрация, бесконечные трубопроводы… И среди этого нагромождения конструкций – небольшая комната Насти с панелью управления. Где-то на расстоянии накаляется внушительных размеров печь. Я очень удивилась, что в таком месте трудится девушка.

ПРЕСТИЖ НАСТОЯЩЕГО ДЕЛА

– Почему вы устроились не в офис, не в торговлю, а на завод?

– Мои родители всю жизнь отдали «Соде». Мама Татьяна Николаевна была аппаратчиком, папа Геннадий Владимирович управлял листоформовочной машиной на шиферном производстве. В детстве о будущей профессии всерьёз не задумывалась, возможно, и хотела быть продавцом. Но затем отучилась на аппаратчика в ПЛ № 15 и пришла на предприятие. Тогда было нелегко устроиться на «Соду». Мой отец к тому времени умер, и меня, вчерашнюю выпускницу училища, приняли, в том числе из-за уважения к его памяти.

– Для вас предприятие – это…

– Стабильность. Чувствуется какая-то надёжность, здесь всегда помогут, не бросят в беде. На производстве ты занят реальным делом, видишь продукт, созданный при твоём участии, который принесёт людям пользу. Кроме училища, я заочно отучилась в СГПА на менеджера. В один момент думала подыскать себе работу по новой специальности, но попала в замкнутый круг: всем нужны менеджеры с опытом, без опыта никто не берёт.

– Что главное в вашей профессии?

– Внимательность и самодисциплина. Нельзя отвлекаться на ерунду, так как мы выпускаем конечный продукт, идущий потребителю. И привычка нужна к сменному графику: в день, вечером, в ночь работать по 8 часов. Мои дочки только из школы приходят, а я к четырём дня на завод убегаю. На предприятии есть возможности карьерного роста, но пока я в начальники не рвусь: кочегаром жить спокойней. Мне ответственности дома хватает – троих детей растить-воспитывать.

СОН-ОБМАНЩИК

– Может ли жёстко регламентированный инструкциями труд быть увлекательным?

– Знали бы наш коллектив! – качает головой Анастасия. – С этими мальчиками-девочками, тётями и дядями работать очень интересно. Мастер Евгений Анатольевич за нас всегда заступается, несмотря на строгий вид. Соседи, знакомые тоже работают на производстве. Видимо, сказывается место жительства – в посёлке Шахтау много заводских людей.

– Казалось бы, режимный объект, – дополняет Полина Прусова. – Думала, возникнут сложности при съёмке в цехе конкурсного видеоролика. Скажут, зачем людей от дела отрываете? Но когда мы предложили поучаствовать, коллеги Анастасии согласились без вопросов, никто не прятался за других. Меня эта отзывчивость восхитила.

– Сны о работе не беспокоят?

– Редко, но случается. После третьего декретного отпуска собиралась на предприятие, уже медкомиссию прошла. А ночью приснилось, будто нахожусь перед своей приборной панелью и с ужасом понимаю: всё забыла, не помню, как работать! Наяву добралась до цеха и убедилась – обманул сон!

– Но смена заканчивается – и…

– Моё свободное время принадлежит детям. У дочек-школьниц – насыщенный график: девятилетняя Полина занимается танцами, семилетняя Виолетта всерьёз увлекается карате, побеждает на соревнованиях. Мирону всего три годика. Что ты выберешь, сынок?

– Футбол, – важно отвечает Мирон.

– Развлекаться едем в город, в тёплое время отдыхаем на природе, – говорит Анастасия. – Этой зимой посетили горнолыжную базу, покатались на тюбингах. Здорово, что в Шахтау заливают каток, ходим и туда. В посёлке я спокойна за детей: школа – рядом с домом, все друг друга знают. Меня очень выручает мама Татьяна Николаевна. Мы живём с ней, мама заботится о детях и обо мне.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 27 апреля 2018 года)

Владимир ПАРФИРОВ