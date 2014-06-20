Семейный выходной

7 апреля в 12 часов в студии праздника «Страна детства» (пр. Октября, 28 «а») состоится организованный Стерлитамакским отделением МЦ «Семья» очередной семейный выходной для активных родителей и детей нашего города.

Будет работать семейная фотостудия, пройдут мастер-классы по изготовлению фоторамок и фигурок из гипса, весёлые игры с аниматором. Родители смогут проконсультироваться у специалистов центра по вопросам получения социальных услуг.

Телефоны: 23-71-01, 8-917-773-97-23.