Силуанов предложил россиянам самим копить на пенсию

Для того, чтобы получить прибавку в 4 тысячи, работать без увольнений и больничных придется 30 лет

Вслед за главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, заявившей, что пенсионеры в России «бедные, потому что не умеют копить и инвестировать», в отрыв от реальности ушел глава Минфина Антон Силуанов. Российский чиновник, выступая на конференции в Высшей школе экономики, заявил, что россиянам надо самим заботиться о достойном уровне своей пенсии, а не рассчитывать только на государства.

«”Безусловно, помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы, получать достойную пенсию», – заявил руководитель Министерства финансов.

Силуанов вновь поднял тему так называемой системы индивидуального пенсионного капитала. Смысл ее в том, что работающие граждане должны будут откладывать часть своей зарплаты в счет будущей пенсии. Это своего рода ежемесячно пополняемый банковский вклад, в который будет уходить 6% заработка. Пока — добровольный. В будущем, по мнению Силуанова, за счет таких накоплений удастся увеличить пенсию на 10-20%.

О подобной системе говорили ранее, и вот теперь появилась информация, что ее могут запустить в ближайшее время. Интересно, только, что государство по сути исчезает из такой схемы: гражданин действительно сможет самостоятельно копить на свою будущую пенсию.

В свое оправдание Силуанов заявил, что подобные механизмы работают в других странах.

По данным Росстата, за январь 2018 года средний заработок в России составил 39 017 рублей. 6% от этой суммы, которые работающий гражданин должен будет отложить на будущую пенсию, составит 2 340 рублей. Кажется, что сумма маленькая. Но вообще-то это, так, к слову, проездной на метро месяц.

Ладно, допустим, в угоду здоровому образцу жизнь самостоятельный гражданин будет ходить пешком.

Давайте подсчитаем, сколько он накопит за 30-35 лет стажа работы. При огромном множестве условий: что его зарплату резко не урежут, не уволят, что он серьезно не заболеет и -других-других «не». За 35 лет карьеры гражданин отложит себе на черный день 983 228 рублей.

Если предположить, что после выхода на пенсию он проживет еще около 20 лет, то заработает себе прибавку к пенсии в 4 тысячи рублей.

Средняя пенсия россиян в 2018 году составляет 14 100 рублей. С доплатой — 18 100 рублей — и это при идеальном раскладе, вероятность которого невелика. Получается, что за эти примерно 4 тысячи рублей государство снимет с себя ответственность за качество жизни пенсионеров: мол, как сами заработали, так и живете теперь. Свою оценку подобных расчетов дал экономист.

– Про достойный уровень пенсии говорил каждый, кто занимается финансами и пенсиями от государства с 90-х годов 20 века, – директор развития агентской сети УК “СОЛИД Менеджмент” Сергей Звенигородский. – Если считать нормальной пенсию в 40-70% от заработка, то зарплата в 10 000 рублей не превратится в пенсию более 7 000 рублей… Для того, чтобы накопить на нормальную по меркам человека пенсию или доход после выхода на заслуженный отдых, ему необходимо иметь зарплату от 20 000 рублей (это сейчас), работать с уплатой налогов (пенсия будет небольшой, но обязательной), иметь стаж 25-30 лет на работе и самое главное – откладывать по 10% (примерно) от месячного дохода регулярно в различные финансовые инструменты. Если откладывать регулярно с 20 лет даже по 1 тысяче рублей в месяц, то по выходу на пенсию будет хватать на жизнь, даже и без гос. выплат. Если откладывать с 30 лет, то тут уже 2-3 тысячи в месяц откладывать лично, а с 40 – уже по 5 000 в месяц. Более поздние сроки не берем, там уже помочь себе человек не сможет, только с помощью детей или продолжения работы и на заслуженном отдыхе. Регулярно можно откладывать в несколько видов инструментов – до 20% на депозиты и валюты, до 20% – в золотые счета и облигации федерального займа и до 60% в акции самых крупных компаний страны и/или мира и делать это через обычный счет, ИИС или паевой фонд. Это можно делать через управляющие компании или брокера. Их выбор обусловлен небольшими комиссиями и возможностью забрать свои деньги в любое время, без потери активов. Другие варианты имеют более высокие комиссии (НПФы, страховые компании, банки), а также ограничения по возврату средств в нужное время.

Источник: “Московский Комсомолец”