«Сказка» в солнечных Эмиратах

29 апреля – Международный день танца

В конце марта десять девушек и юношей образцового коллектива эстрадно-спортивного танца «Сказка» вместе со своим руководителем Инной Серебряковой вылетели в Арабские Эмираты, чтобы принять участие в Международном танцевальном конкурсе «Солнечные Эмираты». В нём участвовали ещё три российских коллектива – два из Оренбурга и один из Казани. Возраст старшей группы не ограничивался, многие страны прислали на конкурс тридцатилетних участников, поэтому нашим 16-летним танцорам пришлось нелегко.

ШАРДЖА

Персидский залив Шарджа… Как слоёный пирожок – слой тёплый, слой прохладный, а в соединении невозможно приятный. Ласковая, манящая, лазурная вода! Мы купаемся в заливе два первых дня после прилёта в Эмираты, отвлекаясь только на репетиции и экскурсии. Вкусный чистый воздух, жаркое солнце, голубое бесконечное небо! Улетев из холодной Башкирии, мы в полной мере осознаём своё счастье.

Заселили нас в этом году с двумя коллективами из Оренбурга и одним из Татарии в небольшие двухэтажные домики, расположенные вокруг огромного бассейна. В одном из таких домиков – большая столовая, где шведский стол ожидает нас утром и вечером. Семь поджарых и длинноногих кошек скрашивают наши редкие посещения отеля. Кошки наглые, требовательные, но одновременно очень ласковые. Арабы не любят собак, редко их заводят, держат только во дворе. К кошкам здесь более трепетное отношение.

Супермаркеты полны необычных фруктов, из которых нам более всего понравились мангустины, гуава и драконьи глаза. Много вкуснейших соков из гуавы, маракуйи и папайи. Арабские сладости на любой вкус – от пирогов до медовых пирожных. Темнеет около семи, купаться нельзя – в заливе появляются скаты. Ночные улицы освещены до почти солнечного света, электричества здесь не жалеют. Дискотек, к сожалению, нет. В Шардже запрещены громкая музыка, алкоголь и курение кальянов.

Девочки всегда в длинных платьях и косынках, так требует наш гид – необходимо уважать местное население, чтить его обычаи. Лицо нам не закрывают, но шорты – только в отеле. Дороги Шарджа напоминают Вьетнам, Индию и Шри-Ланку. При почти полном отсутствии светофоров бедные пешеходы подолгу стоят на обочине, машут руками, пытаются остановить машины, чтобы перейти дорогу. А потом бегут изо всех сил!

Зато сами дороги очень гладкие и ровные. Марки автомобилей – самые дорогущие в мире. Мальчики в обмороке! Девочкам тоже нелегко – шубы, золото, ковры, голова идёт кругом!

В Шардже – замечательные фонтаны, бьющие под классическую музыку в разном цвете. Вокруг – прекрасный парк, огромные высотные дома.

В океанариуме много акул и скатов. Величественный семиметровый монумент Корану, памятник раскрытой книги, в которой страницы на арабском языке написаны золотой нитью.

Наташа МАКАРОВА

КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ

В Шардже есть дворец культуры. С фасада он даже слегка напоминает наш любимый ГДК. Здесь проводят все самые главные культурные мероприятия города. Нам слегка не по себе. За час до этого объявили, что в жюри войдут только арабские представители, причём исключительно мужчины. В зале будут женщины, но одетые в свою национальную чёрную одежду и с закрытым лицом, и будет их немного. Приглашённых русских эмигрантов, на поддержку которых мы рассчитывали, не будет.

Когда мы поднялись на сцену, то испытали шок. Зал сравнительно небольшой, но как оснащена сцена! Такого количества световых приспособлений – ламп, светильников, лампочек – мы ещё не видели. Они освещают все детали костюма, меняют оттенки света, вырисовывают всевозможные фигурки и окружности вокруг артистов. У меня было ощущение, что мы летим, а не танцуем.

Наши основные соперники – 30-летние китайцы, по слухам, мастера спорта по акробатике – располагались по соседству. Они не испытывали никакого дискомфорта: взрослые, солидные, спокойные люди.

Наш гид сообщил, что зал заполнен представителями министерства культуры Шарджи, что, может быть, даже заглянет шейх, и тогда мы должны прервать свой номер и начать выступление сначала.

К нашей радости, шейх приехал на предпоследнем конкурсном номере, наше выступление он не прервал. Его Высочество Шейх Султан бин Мохаммад Аль Касими выступил с речью о необходимости подобных культурных праздников, их важности для Арабских Эмиратов.

Представители 72 коллективов стояли на сцене тесным полукругом и пытались оценить свои шансы. Что чувствовали младшие дети, я даже представить не могу, из России были только старшие группы. Конкурс продолжался почти пять часов. Ни один человек из зала за это время не вышел, все чинно смотрели конкурсные номера. Но никому

не хлопали. Почему? Не знаем…

Алиса СЕЛЕЗНЁВА

ДУБАЙ

На завтраке встречаемся рано. Результаты конкурса неизвестны, но на гала-концерт в Дубай мы едем вместе с коллективом из Казани.

Небольшой автобус за полчаса довозит нас до Паруса – очень известного дубайского отеля. Насыпной пальмовый остров, восьмое чудо света. Представить его целиком нам трудно, но шикарные отели мы разглядели без труда.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 28 апреля 2018 года)

Артём НИГМАТУЛЛИН