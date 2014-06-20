Сработали быстро

По информации МЧС по РБ, сообщение о возгорании на втором этаже четырёхэтажного здания школы на улице Блюхера поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 08.53 по местному времени. На место выехали четыре единицы пожарной техники и 15 спасателей. В 9.06 пожар полностью потушен.

«Все школьники были эвакуированы. За некоторыми пришли родители, другие размещены в соседних школах. Всем учащимся оказывается квалифицированная психологическая помощь. Завтра занятия в школе продолжатся в обычном режиме», – рассказала «Башинформ» уполномоченный по правам ребёнка в РБ Милана Скоробогатова.

По информации ИА «Башинформ»