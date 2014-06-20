Стало известно о состоянии девочки, выпрыгнувшей в окно во время трагедии в Стерлитамаке

В среду, 18 апреля, Башкирию потрясла трагедия в одной из школ Стерлитамака. 17-летний ученик коррекционного класса с ножом напал на кабинет информатики. От его действий пострадали трое – учительница и две ученицы. Одной из девочек даже пришлось выпрыгнуть в окно.

Врачи диагностировали у Васили С. перелом позвоночника. Школьница рассказала, что морально подавлена, но физически находится в удовлетворительном состоянии: «Морально подавлена, а физически пойдет. Хорошо».

Сейчас все три пострадавшие находятся в городской больнице, куда сегодня приехал Рустэм Хамитов. Глава региона поинтересовался состоянием девочек и пожелал им скорейшего выздоровления.

Напомним, утром Башкирию потрясла страшная новость: 17-летний подросток напал с ножом на учеников школы. Пострадали две девочки и учительница информатики, которая приняла основной удар на себя. Позже выяснилось, что молодой человек учился в коррекционном классе и имел проблемы со сверстниками. В полицию неоднократно поступали сигналы о егоагрессивном поведении.

За несколько часов до трагедии на фейковой странице в социальной сети школьник выложил видео, посвящённое зачинщикам событий в американской школе «Колумбайн». Из достоверных источников bash.news удалось выяснить, что школу для нападения парень выбирал ещё в прошлое воскресенье.