«Стерлитамакский рабочий» – рыцарь леса

В Уфе состоялась научно-практическая конференция «Проблема охраны и защиты диких животных и среды их обитания в РБ» и прошло награждение лауреатов премии «Рыцарь леса». Фонд защиты животных, основанный Камилем и Татьяной Зиганшиными, учредил 7 номинаций, призванных подчеркнуть важность работы охотинспекторов, егерей, охранников национальных парков и заказников, инспекторов рыбоохраны, а также учёных и журналистов, освещающих темы защиты окружающей среды.

Среди награждённых – редакция газеты «Стерлитамакский рабочий» (I место в номинации «Серия наиболее значимых публикаций»), фотокорреспонденты Сергей Крамсков и Тамара Андреева (II и III места соответственно в номинации «Яркие фотографии о диких животных»), госинспектор Стерлитамакского обособленного подразделения рыбоохраны Андрей Костьянов (диплом Фонда).

Андрей Костьянов

Наша победа стала возможна потому, что в Стерлитамаке уделяется много внимания защите окружающей среды. Город проводит множество экологических мероприятий, здесь живут еравнодушные люди, любящие свой край, и большая часть наших публикаций связана именно с городскими проектами и замечательными героями повседневности. Наши материалы жюри признало лучшими, и мы оказались впереди таких авторитетных цветных журналов, как «Аманат», «Ватандаш», «Панорама Башкортостана».

Работы фотохудожников Сергея Крамскова и Тамары Андреевой уже давно имеют репутацию истинных шедевров, так что их награды, безусловно, заслужены. Председатель Фонда защиты диких животных и Регионального отделения Русского географического общества в РБ Камиль Зиганшин отметил, что звания «Рыцарь леса-2018» удостоены 39 человек. Таким образом, сегодня около 500 защитников природы являются дипломированными «рыцарями леса».

Гузель СИТДИКОВА