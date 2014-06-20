«Стерлитамакский рабочий» всегда на плаву!

Юбилеи организаций воспринимаются всегда масштабнее, чем празднование круглой даты даже самого выдающегося человека.

К примеру, вековой юбилей газеты «Стерлитамакский рабочий» для нас начался в 2016 году – с обдумываний сценария, подготовки публикаций, работы в газетном архиве. Весь 2017-й газета публиковала воспоминания коллег, исторические обзоры и рассказы о курьёзных случаях. Мы услышали в свой адрес много приятных и, надеюсь, искренних слов, нас поддержали читатели. И, казалось бы, праздничный марафон по случаю столетия должен был уже завершиться декабрём 2017 года, но на днях начальник аварийно-спасательной службы Стерлитамака Сергей Владимирович Микин подарил редакции стилизованный спасательный круг.

Редакция дружит с аварийно-спасательным отрядом уже много лет, мы относимся с большим уважением к труду спасателей и стараемся это уважение передать в своих статьях. Задержка с подарком объясняется тем, что Сергей Микин хотел лично передать нам этот круг, однако, как это часто бывает в жизни, обстоятельства сложились не в нашу пользу. Но теперь самое тяжёлое позади, Сергей Владимирович постепенно возвращается на службу и встречам с друзьями, а значит, впереди у нас – множество репортажей о работе городских спасателей.

Гузель СИТДИКОВА