Такой дочкой нужно гордиться!
Глава республики навестил в больнице пострадавших во время нападения в школе и пообщался с их родителями. Рустэм Хамитов заверил, что угрозы жизни нет. Медики оказывают всю необходимую помощь.
К матери пострадавшей учительницы информатики Е.А.Першиной Елене Викторовне Шамсутдиновой (на снимке) он обратился отдельно:
– Вы воспитали хорошую дочь. Она – настоящая героиня. Вы можете ею
гордиться!
гордиться!
Напомним, Екатерина Першина подбежала к первой жертве и тем самым переключила внимание нападавшего на себя.
Автор: Администратор (18 Апр 2018). Рубрика: Главное, Лента новостей. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.