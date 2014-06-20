Текстовая онлайн-трансляция разговора с Главой РБ Рустэмом Хамитовым

19 апреля в 19.00 по уфимскому времени стартовал «Разговор с Главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым». Это «прямая линия», которую руководитель региона проводит ежегодно с 2011 года.

По традиции, Рустэм Хамитов во время общения с гражданами республики отвечает на самые актуальные вопросы. Главные темы «горячей линии»: здравоохранение, ЖКХ, жилье, дошкольное образование, дороги. Часть этих проблем была решена.

Жители из разных городов и районов Башкортостана дозванивались по телефону горячей линии и оставляли свои вопросы. Также обращения можно было отправить онлайн.

Прямые трансляции идут в эфире телеканалов БСТ, «Россия-24», «Вся Уфа», радиостанций «Спутник ФМ», «Радио России-Башкортостан». Вопросы принимаются вплоть до окончания «Прямой линии».

…2018 год начался неплохо. В марте мы получили налог на прибыль от “Башнефти”.

…цифра, которая вызывает напряжение — спад рождаемости. Минус 10%. Это демографическая яма и экономика вносит свою лепту. В 2017 году родилось около 49 тысяч ребятишек и это меньше, чем планировалось.

«Прямая линия» с Рустэмом Хамитовым началась. Ведущая поприветсововали всех телезрителей и присутствующих в студии на башкирском и русском языках. На данную минуту поступило около 8 тысяч звонков.

Я приветствую всех, кто присоединяется к этому разговору. Цифры говорят о том, что у граждан есть интерес к тому, что происходит в республике. Обычно в течение гола в мой адрес приходит много писем. По итогам 2017 года пришло около 12 тысяч обращений.

Я принес с собой папку, в которой тысячу вопросов, я вчера рассматривал их и отметил первоочередные, которые касаются жизни наших граждан, лекарств и т.д.

Планы были, реализованы и появились новые. Итоги неоднократно подводились. Республика сработала неплохо и в части бюджета, в денежном отношении у нас появились запасы. Доходы приближаются к 200 млрд.рублей.

ИА «Башинформ»