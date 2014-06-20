«Тотальный диктант»

14 апреля в 13 часов в Стерлитамаке в шестой раз пройдёт ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант».

Пять лет, прошедших с начала проведения «Тотального диктанта» в нашем городе, показали, что у горожан растёт интерес к акции.

В этом году «Тотальный диктант» пройдёт с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Автором текста стала Гузель Яхина – автор романа «Зулейха открывает глаза», получившего в 2015 году премию «Большая книга».

Для всех желающих в гимназии № 4, лицее № 3, школах №№ 10 и 33 проводятся бесплатные еженедельные курсы «Русский по пятницам» по подготовке к «Тотальному диктанту» – повторяются правила, которые пригодятся при написании диктанта. Последние занятия пройдут 13 апреля в 18.30. Если по какой-то причине горожане не смогли посетить курсы, то освежить свои знания можно на официальном сайте «Тотального диктанта» www.totaldict.ru (рубрика «Хочу подготовиться к диктанту»). В разделе представлены теоретические и практические материалы всех восьми занятий.

В Стерлитамаке диктант состоится на нескольких площадках: Стерлитамакский филиал БашГУ (пр.Ленина, 49), центральная городская библиотека (ул.Сакко и Ванцетти, 55), молодёжный креатив-центр (пр.Октября, 30). Также будет организована площадка в школе с.Новая Отрадовка (ул.Школьная, 6).