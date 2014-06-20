Тренировал без образования

Городская прокуратура организовала проверку в спортивной школе олимпийского резерва. Поводом послужило обращение родителей воспитанников.

Выяснилось, что в нарушение законодательства тренер, занимавшийся с юными спортсменами хоккейного клуба, не имел соответствующего профессионального образования. Поскольку это нарушение могло причинить вред здоровью воспитанникам спортивной школы, прокуратура города внесла в адрес директора учреждения представление.

После прокурорского вмешательства трудовой договор с тренером был расторгнут.

А.НАГАЕВА