Тренировал без образования
Городская прокуратура организовала проверку в спортивной школе олимпийского резерва. Поводом послужило обращение родителей воспитанников.
Выяснилось, что в нарушение законодательства тренер, занимавшийся с юными спортсменами хоккейного клуба, не имел соответствующего профессионального образования. Поскольку это нарушение могло причинить вред здоровью воспитанникам спортивной школы, прокуратура города внесла в адрес директора учреждения представление.
После прокурорского вмешательства трудовой договор с тренером был расторгнут.
А.НАГАЕВА
Автор: Администратор (18 Апр 2018). Рубрика: Лента новостей, Происшествия. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.