Тренировал без образования

хоккей с шайбой

Городская прокуратура организовала проверку в спортивной школе олимпийского резерва. Поводом послужило обращение родителей воспитанников.

Выяснилось, что в нарушение законодательства тренер, занимавшийся с юными спортсменами хоккейного клуба, не имел соответствующего профессионального образования. Поскольку это нарушение могло причинить вред здоровью воспитанникам спортивной школы, прокуратура города внесла в адрес директора учреждения представление.

После прокурорского вмешательства трудовой договор с тренером был расторгнут.

А.НАГАЕВА


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Автор: (18 Апр 2018). Рубрика: Лента новостей, Происшествия. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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