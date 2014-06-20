Твори добро!

Волонтёрское движение началось ещё в прошлом веке и называлось тимуровским – в честь литературного героя любимого писателя детей А.П.Гайдара. Школьники помогали престарелым, инвалидам: пилили и кололи дрова, носили воду, убирались во дворах, домах. Всё делалось только из добрых побуждений. Волонтёрское (добровольное) движение сегодня получило новый импульс: указом Президента РФ В.В.Путина 2018-й назван Годом добровольцев и волонтёров.

В Стерлитамакском колледже физической культуры, управления и сервиса волонтёрские традиции укрепились давно. Волонтёрский центр здесь называется «Факел». Много лет он оказывает помощь в благоустройстве города, организации соревнований различного уровня, участвует во всех добровольческих акциях города и республики, рейдах добровольной народной дружины, помогает ветеранам Великой Отечественной войны и педагогического труда, агрофирме «Салават» Стерлитамакского района, СПК «Дружба» Аургазинского района в уборке урожая. 13 апреля здесь провели торжественное мероприятие. На новые добрые дела волонтёров колледжа напутствовали главный специалист отдела по молодёжной политике, руководитель волонтёрского корпуса Стерлитамака Людмила Мальцева, председатель городского спорткомитета городского округа Юрий Селивёрстов, председатель комитета по делам молодёжи администрации Стерлитамакского района Павел Шорохов.

Ряды волонтёров в этот день пополнили 78 студентов колледжа. Со словами «Впереди нас ждут великие дела!» директор колледжа Мидхат Биктимирович Мусакаев вручил студентам личные книжки волонтёров.

Очередная добровольческая акция «Колледж – наш чистый дом» состоится 21 апреля.

С.ГАФУРЬЯНОВ