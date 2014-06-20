Учения продолжаются

На днях в ТРЦ «Сити-Молл» Стерлитамакский пожарно-спасательный гарнизон под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС России по РБ Эдуарда Идрисова провёл противопожарные учения.

И люди, и техника к проверке готовы

– Сложность объектов такого рода заключается в том, что здесь находится большое количество неподготовленных людей, не умеющих действовать в чрезвычайных ситуациях, – говорит Эдуард Минивалиевич. – Ещё одна проблема – сложная планировка здания и многоступенчатая система пожаротушения. Она включает в себя сигнализацию, оповещение и управление эвакуацией, а также системы противодымной вентиляции. Ответственный персонал торгово-развлекательного комплекса и пожарные должны хорошо знать планировку здания и систему пожаротушения. Именно на таких тренировках можно всё посмотреть и отработать на практике, внести корректировки в планы.

Подводить итоги учений пока рано. В связи с тем, что в данном комплексе – многоступенчатая система пожаротушения, на каждую систему назначены посредники (наблюдатели). Оценку действиям личного состава, персонала и всех систем можно дать только после обобщения всех данных.

Пожарные и руководство ТРЦ – за согласованные действия

Первый заместитель главы администрации по развитию промышленного комплекса Стерлитамака Юрий Тротт считает, что учебная эвакуация полезна прежде всего для самих горожан: – Плановые пожарно-тактические учения дают людям представление, как надо действовать в чрезвычайной ситуации. Конечно, должны быть готовы и сотрудники торгово-развлекательных центров, и системы пожаротушения, и городские службы. В ходе проверок выявляются нарушения. После разбора условного пожара все замечания оформляются информационным письмом и отправляются собственнику и руководству объекта.

Подобные учения по всей Башкирии пройдут на 468 объектах и продлятся до 10 апреля.

К.СЕВОСТЬЯНОВ