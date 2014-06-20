Ура! На сцене – «Караул!..»

После долгих творческих поисков, захлестнувших нынешний сезон, Стерлитамакский башкирский театр вновь повернулся лицом к массовому зрителю. Есть все основания полагать, что постановка «Караул, отец женится!» по пьесе Б.Рацера и В.Константинова «Невеста из Имеретии» надолго пропишется в репертуаре коллектива. Материал написан в лучших традициях искромётного кавказского юмора, получилось под стать и сценическое решение режиссёра Мусалима Кульбаева.

Это смешная, светлая, в то же время мудрая история о том, как решение 70-летнего вдовца заново обустроить своё семейное счастье, после года одиночества, повлияло на судьбу его близкого окружения. Сам режиссёр охарактеризовал сюжет пьесы как хорошо разработанный анекдот, из которого попытались сделать добротную музыкальную комедию. Сегодня можно утверждать, что постановочной группой эта задача была успешно решена. Музыкальному оформлению Сайдаша Сасанбаева произведений композитора Гия Канчели и сценическому решению художника Лилии Сулеймановой удачно подошла мощная хореография балетмейстера из Уфы Рамизы Мухаметшиной. Ансамбль музыки и танца буквально с первых секунд задаёт тон всей постановке и настраивает зрителя на позитивный лад.

Работа над постановкой шла в условиях жёсткого цейтнота. Поставить столь масштабное полотно на шестнадцать ролей за три недели с небольшим – это своего рода творческий подвиг. Успех премьеры во многом определил энтузиазм, с которым работала вся постановочная группа. Правда, в первой части пытливый взгляд ещё мог уловить некоторую тяжеловесность в игре актёров. Но во второй части актёры разыгрались, спектакль наполнился новыми, яркими красками.

Хотелось бы особо отметить работу заслуженного артиста республики Азамата Халилова (Бекина). Его герой в роскошных усах буквально с первых минут пленит зрителя своей колоритной внешностью, впечатление усиливает блестящая игра подлинного мастера сцены. Чего стоит одно его эффектное появление в ночном колпаке с мухобойкой, которой он время от времени почёсывает спину.

Ещё один нюанс: непросто в башкирском языке передать кавказский акцент. Но исполнителям в основной своей массе удалось решить эту проблему, что тоже пошло в плюс.

Грандиозно поставлена и сцена «кастинга невест». Пять «красавиц», явно уже не молодых, подкупают зрителя своими «достоинствами» и по праву вызывают гомерический хохот зала. И неважно, что одна из них хромая, другая слепая, третья глухая, четвёртая улыбается беззубым ртом, пятая и вовсе с перекошенным лицом, и все они – мегеры, каких поискать. Зато как лихо эти женщины отплясывают лезгинку! Неудивительно: ведь на роли старушек режиссёр отобрал молодёжь. Вот где простор для сценического перевоплощения!

Действие происходит в грузинской деревне. Здесь все друг друга знают, проблемы – у всех на виду, и все готовы помочь друг другу. Есть свои пропойцы, разгильдяи и барыги. Когда глава семьи Бекина торжественно объявляет своему сыну Платону (Рафик Хасанов) и снохе Мелано (Резеда Амекачева), что собирается жениться, те просто впадают в ступор. Ведь если молодая жена родит папе сына, им придётся делить с братом нехитрое наследство: дом, сад и корову!

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 11 апреля 2018 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН