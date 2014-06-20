Успех в Калмыкии

С 17 по 23 марта в г.Элисте, столице Калмыкии, проходил чемпионат России по боксу среди вузов страны. Соревнования были посвящены памяти двукратного серебряного призёра Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР А.И.Киселёва. Участвовали 59 команд вузов из 31 субъекта России.

Честь Республики Башкортостан отстаивали боксёры Стерлитамакского института физической культуры, так как наши ребята заняли первое командное место в универсиаде – чемпионате Республики Башкортостан в 2018 году.

Очень интересные, захватывающие были поединки. Собрался весь цвет российского студенческого бокса. По результатам чемпионата отбиралась сборная команда студентов России для участия в чемпионате мира среди студентов. Отличную техническую, тактическую и физическую подготовку показала наша боксёрская дружина.

Четверо студентов СИФК вошли в основной состав сборной команды студентов России. Это бронзовые призёры чемпионата Шахид Богоговхаров и мастер спорта России Магомед Хабриев. Два боксёра СИФК, мастера спорта международного класса Иван Абрамов и Григорий Лизуненко получили зачёт на этом чемпионате. Они параллельно участвовали в составе сборной команды России в международном турнире в Болгарии.

Пожелаем нашим боксёрам дальнейших спортивных достижений!

М.ЗАЙНУЛЛИН,

старший тренер, преподаватель СИФК, заслуженный тренер России