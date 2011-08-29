В Башкирии четверо мужчин избили ветерана Великой Отечественной войны

В Башкирии четверо жителей Уфимского района предстанут перед судом. Мужчины обвиняются в нападении на ветерана войны. Преступление произошло в минувшем январе.

Как сообщили в прокуратуре республики, идея ограбить 93-летнюю пенсионерку посетила злоумышленников во время распития спиртных напитков. В дом к старушке они проникли, вскрыв ломом окно. Пожилая женщина – инвалид 2 группы – не могла оказать сопротивление. В итоге её связали, избили и ограбили. Злоумышленники прибрали к рукам медали и ордена ветерана войны, а также взяли деньги и даже продукты.

Когда мужчины покинули дом, пенсионерке удалось освободиться и позвонить знакомым. Сотрудники полиции задержали грабителей. Как выяснилось, трое из них уже были судимы. Сбыть награды они не успели.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. За свой поступок злоумышленникам предстоит ответить перед судом.

Фото: Интернет

Источник: Bash.News