В Башкирии детский сад начал разрушаться через год после постройки

Обращение для Главы Республики также поступали и на новостной мессенджер WhatsApp. Редакция получала их каждый день. Так, с просьбой разобраться в ситуации с их детским садом обратились десятки родителей из Стерлитамака. Учебное заведение после открытия в 2016 году проработало от силы чуть больше года, после чего здание начало рушиться. 320 детей распределили по соседним детским садам. В Стерлитамаке накануне побывал Рустэм Хамитов.

Новый детский садик проработал даже меньше того времени, что ушло на его строительство. Здание крошилось буквально на глазах родителей. В какой-то момент стало понятно, что находиться здесь малышам опасно. Теперь на любимый детский сад они смотрят разве что через забор, гуляя на игровой площадке.

Алина Салаватова: «Дети ходили месяц. Потом надо было его доделать. Три месяца делали. Потом ждали второй раз, когда откроют».

Но и вторая попытка не увенчалась успехом. На стыках стен и потолков поползли трещины. Специалисты установили маячки, которые показали, что со временем они только расширяются. В декабре прошлого года администрация города решила: надежнее будет на время закрыть садик. Сначала родителям говорили, что это максимум на два месяца, но история уже затянулась.

К самой работе детского сада у родителей претензий нет. Малыши каждое утро бежали сюда с радостью. Помимо обычных игрушек, у них были микроскопы и даже метеостанция. Но от этого только обиднее, признаются мамы. Ведь попользоваться этим дети смогли всего чуть больше года. А потом детское счастье дало трещину. 320 ребятишек распределили в соседние детские сады, но посещает их только малая часть. Так как в дошкольных учреждениях новым воспитанникам, мягко говоря, не рады, признаются мамы. Им не достается ни занятий с логопедом, ни места на праздниках, ни даже кроватей.

Екатерина Лемешева: «Ребенка отводим утром, забираем в обед. Спать не на чем. Раздеваются в одном ящике. Ребенок ходит до обеда, а платим за полный день».

Алина Салимова: «В другом садике сказали, что нет времени заниматься нашими детьми. А как же так? Мы к ним ходим, значит, это тоже их дети. Но у воспитателей только вопрос, когда мы вернемся в свой».

Особенно пострадали выпускные группы, считают родители. Многих ребят на время поместили в ясельные группы, где ни о какой дошкольной подготовки и речи нет, говорят мамы. Накануне 33-й детский сад посетил Рустэм Хамитов. Он лично осмотрел все проблемные места здания и установил жесткие сроки для устранения проблем.

Рустэм Хамитов: «Ускоряйте экспертизы. Берите кувалды и лупите этих бракоделов. Жалости никакой не должно быть».

Специалисты, как и было запланировано, сегодня обследовали детский сад. Это уже второй этап экспертизы. После него станет ясно, что же стало причиной образования трещин и других недочетов.

Гульнур Ильметова, заместитель начальника отдела образования г. Стерлитамака: «К концу апреля – началу мая уже будет обозначено, можем мы детей запускать или нет. По результатам этой экспертизы будут устранены те неполадки, которые были выявлены».

Если будет доказано, что ошибку допустил застройщик, устранить недочеты он будет обязан за свой счет. Но как нам стало известно, сейчас с ним идут судебные тяжбы. Видимо, сдаваться без боя строительная компания не намерена.