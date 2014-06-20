В Башкирии по факту ЧП в школе возбуждены два уголовных дела

Следственный комитет Башкирии по факту происшествия 18 апреля в одной из школ города Стерлитамака возбудил два уголовных дела по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Халатность».

По предварительной версии, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, нанес ножевое ранение учителю. Затем разлил горючее вещество и совершил поджог, сам себе нанес рану ножом. От пожара никто не пострадал.

Когда сработала пожарная сигнализация ученица одного из классов на втором этаже, испугавшись, выпрыгнула в окно.

В настоящее время школьник и потерпевшие госпитализированы.

Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики преступлений несовершеннолетних по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка.

«На место выехал и.о. руководителя следственного управления, руководитель отдела криминалистики со своими подчиненными, создана следственно-оперативная группа из числа следователей СУ СКР по РБ и сотрудников органов МВД по РБ. В настоящее время изымается документация по профилактической работе и должностные инструкции ответственных лиц. Следователи местного отдела СУ СКР совместно с сотрудниками МВД по РБ выполняют неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», — сообщает пресс-служба республиканского Следственного комитета.

По информации ИА «Башинформ»