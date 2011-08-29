В Башкирии продолжат переселять граждан из ветхих и аварийных домов ускоренными темпами

Сегодня это подтвердили на встрече с председателем комиссии Общественной палаты России по ЖКХ Игорем Шпектором, который осмотрел жилищный комплекс в Кузнецовском затоне. Свыше полутора тысяч нуждающихся семей получили здесь долгожданные ключи от новых квартир, но проблема еще не решена.

После четверти века мучительного ожидания в новую квартиру Маргарита Миронова сама уже зайти не смогла. Пенсионерка, прикованная к кровати, лишь на 86-м году жизни получила жилье по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Гнилой барак отапливался дровяной печкой, окна покосились, удобств не было. Сейчас бабушка не выходит на улицу, но рада, что внукам есть, где поиграть во дворе.

Маргарита Миронова, жительница г. Уфы: «37 лет я там прожила, дети выросли, все ждали, ждали, никак дождаться не могли. Ну, мы довольны, тепло, чисто, есть горячая вода».

В числе таких счастливчиков, как Маргарита Миронова, еще 1,5 тысячи семей в Уфе, которые смогли получить льготные квартиры в новом микрорайоне Кузнецовского затона. Эти дома возводятся в рамках реализации социальных программ. Все квартиры эконом-класса. Минимальная площадь однокомнатной – 28 квадратных метров. Двухкомнатной – 44. Согласно закону, нуждающимся предоставляется жилье, равнозначное по площади сносимому. Председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ России Игорь Шпектор оценил темпы переселения в республике.

Игорь Шпектор, председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ: «Цель моего визита – выявить, сколько же нужно средств, как продлить жизнь фонду реформирования ЖКХ с тем, чтобы средства не только выделяла Башкирия из своего небольшого бюджета, а чтобы средства были федеральные».

В улучшении жилищных условий нуждаются не только прописанные в аварийных домах граждане. На льготные квадратные метры претендуют сегодня 80 тысяч семей, отнесенные к 22-м категориям: это ветераны войны, многодетные семьи, инвалиды и другие. Себестоимость квадратного метра в Кузнецовском затоне достигает 39 тысяч рублей. Фонд развития жилищного строительства вышел на самоокупаемость, но работает без прибыли.

Григорий Невоструев генеральный директор Фонда развития жилищного строительства Республики Башкортостан: «Мы фонд – некоммерческая организация, но мы в убыток не можем себе позволить работать, иначе придет к разорению фонд. Мы формируем нашу программу с учетом околонулевой рентабельности, то есть учитываем все затраты, и потом это все вкладывается в стоимость квадратного метра, который мы реализуем».

Федеральная программа по переселению из аварийных домов реализовалась с 2013 до осени 2017 года. Общий объём финансирования – 14 миллиардов рублей, это транши из федерального, регионального и местных бюджетов. В Уфе и других городах построено 389 многоквартирных домов, но говорить о решении проблемы рано. Переселение передали на откуп регионам, среди которых Башкортостан взял темп на ускорение.

Источник: Bash.News