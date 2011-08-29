В Башкирию прилетели журавли

Сегодня съемочная группа телеканала «БСТ» стала свидетелем удивительного явления. Прямо рядом с оживленной трассой разгуливала стая грациозных птиц. На одном из полей Архангельского района наши корреспонденты насчитали около 30 особей.

Если прилет грачей народные приметы связывали с окончанием зимы, то возвращение журавлей предвещает потепление. Сроки их прилета отличаются для разных регионов и могут зависеть от погодных условий. “Внутренний метеоролог” никогда не подводит этих птиц: когда появились журавли, можно надеяться, что долгожданная весна наконец вступит в свои права.

Источник: Bash.News