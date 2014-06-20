В почтовых отделениях Башкирии стартовала социальная акция

Почта России снижает розничные цены на ряд социально значимой продукции в почтовых отделениях по всей стране.

В линейку товаров включены различные категории товаров, наиболее востребованные в почтовых отделениях малых городов и сельской местности. Это стиральные порошки, моющие и чистящие средства, продовольственные товары, чай и иные товары первой необходимости.

Несколько лет назад Почта России пересмотрела продуктовую линейку. В больших городах были оставлены только классические почтовые и канцелярские товары, книги и сувенирная продукция, а в малых населенных пунктах на почте можно приобрести основные категории социально значимых товаров.

Необходимо отметить, что более 80 процентов почтовых отделений Республики Башкортостан расположены именно в сельской местности. В ряде случаев они являются единственным местом, где жители могут приобрести необходимые товары первой необходимости. Цель проекта – сделать социально значимые товары, представленные в почтовых отделениях, максимально доступными для населения.