В сметане башкирского производителя нашли растительные жиры

На предприятии прокомментировали, что им удалось выявить поставщиков, подозреваемых в фальсификации сырья

Роскачество опубликовало результаты исследования сметаны жирностью 20%. По выводам специалистов, этот продукт оказался одним из самых качественных среди молочной продукции. Из 50 брендов 36 вошли в список товаров повышенного качества, сметана еще шести предприятий получила отметку хорошего качества и только восемь компаний провалили проверку. Среди них «Давлекановский молочный комбинат».

Ранее РБК-Уфа писал, что Роскачество признало давлекановский кефир товаром с нарушениями – в продукте были обнаружены следы антибиотиков. Комментируя тогда результаты исследования, руководство комбината не исключило, что сверхчувствительная аппаратура Роскачества сумела обнаружить остаточные следы антибиотиков, которые могли попасть в продукт с молоком недавно вылеченной коровы. На предприятии обещали усилить проверку качества поступающего к ним молока.

Однако и на этот раз в молочной продукции комбината были обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы в тех же следовых количествах. Кроме того, в составе сметаны оказались фитостерины. По словам контролеров, это свидетельствует о добавлении в продукт растительных жиров, то есть речь идет о фальсификации. Растительные жиры, по мнению специалистов, могли использоваться производителем для удешевления продукции.

Между тем, в Давлекановской молочной компании сообщили, что Роскачество опубликовало результаты выборки прошлого года.

– После исследования кефира, Роспотребнадзор провел у нас внеплановую проверку. Были сделан ряд замечаний, которые в настоящее время устранены, предприятие работает в нормальном режиме, – говорит генеральный директор компании Дмитрий Малов. – По результатам нашей совместной работы с Роспотребнадзором мы выявили поставщиков, подозреваемых в фальсификации молока-сырья. В настоящее время работа с ними прекращена.

Еще одно нарушение, которое Роскачество выявило в сметане – несоответствие фактического веса сметаны весу, указанному в маркировке, он составлял 395,5 г при указанных 420. Как говорит Дмитрий Малов, эту информацию проверить невозможно, так как, по его словам, процедура выборки прошла с отклонениями от регламентов.

– Теоретически это возможно – дозатор автомата может дать сбой, однако наша проверка более чем тысячи экземпляров продукции не выявила никаких отклонений.

Автор: Эльвира Ибрагимова. Источник РБК