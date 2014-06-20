В спецназ, Росгвардию и ВДВ

Отправка в армию прошла по расписанию

Рядом с военным комиссариатом плачут две девушки. Знакомый пытается узнать причину слёз.

– С парнем не хочу расставаться. Его в армию забирают, – всхлипывает одна.

– Ну, а ты чего ревёшь? – обращаются ко второй девушке.

– Подругу жаль. Как же она год без парня?

Похожий на анекдот диалог происходил на самом деле несколько лет тому назад. Но и сегодня он довольно точно отражает настроение женской половины групп, провожающих в армию призывников.

Во вторник, 24 апреля, состоялась первая в нынешнем году отправка молодых людей в войска. В буднюю рань к Стерлитамакскому военкомату стягиваются десятки людей. Кто-то бесхитростно

продолжает незаконченный дома банкет, разложив на багажнике автомобиля напитки и яства. За пиром товарищей наблюдают призывники с минералкой в руках.

Не по-весеннему зябко. Музыкальное сопровождение из колонок вещает о любви к Отчизне, подвигах и караульной службе. Хотя к погоде подошло бы «Снег кружится, летает, летает». Белые хлопья десантируются с неба – апрель исполняет нечто из репертуара позднего октября.

Обняв парня с вещмешком за плечами, толкует о важном седовласый мужчина, наверное, отец. Парень согласно кивает. Без пяти минут защитники Родины фотографируются с мамами и девушками, выслушивают наставления друзей. Про себя отмечаю немногочисленность присутствующих и, если не считать девичьих слёз, умиротворённость обстановки.

– Раньше было веселее, народу больше, – согласен один из парней. – Помню, когда я в армию уходил, люди кусками шифера дрались…

Нет уж, обойдёмся без такого «веселья»!

В семь утра на территорию военкомата начинают запускать призывников. Родственники остаются снаружи. Подбадривающие возгласы, последние объятия перед разлукой. Товарищи качают своего призывника, а затем на руках доносят его до калитки.

– Всё, приехали, – останавливает процессию работник военкомата. – Дальше он и сам дойдёт.

Молодёжь, отпустив друга, прильнула к решётке забора. На трёхметровом расстоянии чувствуется: молодые люди хорошо погуляли ночью.



Беседа перед разлукой

С провожающими всё понятно, но какие меры предпримут, если нетрезвым окажется призывник? По словам начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу местного отдела военкомата Радика Амирова, в Уфе состояние новобранцев тщательно проверяется. Зная об этом, ребята предпочитают не рисковать репутацией. Если неприятность всё же случается, нетрезвого парня отправляют на медосвидетельствование в наркологический диспансер, где его ставят на учёт. Со «своей» партией в войска он точно не попадёт.

– Этой весной мы призываем на срочную службу 395 молодых людей, – сообщает военный комиссар Стерлитамака и Стерлитамакского района Рамиль Хайрутдинов. – Мы рекомендуем, в какие рода войск можно направить будущего солдата, но конкретное место службы определится уже в республиканском военкомате. Призывникам также бесплатно выдают сим-карты для сотовых телефонов и обмундирование.

– Что грозит тем, кто уклоняется от воинской службы?

– Кроме наказаний, предусмотренных законодательством, после достижения 27-летнего возраста «уклонистам» оформляется справка. В ней указано, что гражданин не проходил военную службу без законных на то оснований. В госучреждения с этой справкой уже не трудоустроиться.

В актовом зале на третьем этаже идёт проверка сумок: нет ли чего запрещённого. Сегодня в Уфу едут 22 призывника. Ребята будут служить в войсках специального назначения, оперативных частях Росгвардии, сухопутных войсках и ВДВ. Построившись в два ряда, молодые люди получают документы.

– Военные билеты взяли и посмотрели: фотография, имя, фамилия соответствуют? И уберите надёжнее, чтобы не потерять, – звучит приказ.

Рамиль Хайрутдинов в напутственном слове желает парням успешно освоить военные специальности, помогать друг другу, не забывать писать и звонить родителям. «Год – это быстро, не успеете оглянуться, как он пройдёт», – говорит военный комиссар.

Призывники умещаются в одном микроавтобусе и легковушке. Заметив автомашины, толпа провожающих одобрительно шумит им вслед.

Во вторник также прошёл День призывника. Ребята, которым ещё предстоит отслужить в армии, возложили цветы к памятникам в сквере имени Маршала Г.К.Жукова и Парке Победы. В Городском дворце культуры для них подготовили концерт. Кроме того, были запланированы сдача спортивных нормативов и обед на территории военкомата.

Владимир ПАРФИРОВ