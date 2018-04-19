В Стерлитамаке обрушилось 9-этажное здание
18 апреля произошло обрушение 9-этажного здания в Стерлитамаке. На территорию промышленной зоны прибыло 9 единиц спецтехники и 23 человека личного состава.
По прибытию к месту вызова установлено, что произошло подконтрольное обрушение 9-этажного здания цеха ОАО «Синтез-Каучук» размером 24×24 м. Демонтажные работы организованы подрядной организацией ООО «Архитектурные системы», на месте работала тяжелая техника и специалисты
Демонтаж здания длился три месяца. При этом само здание цеха не эксплуатируется уже давно. Во время работ по демонтажу никто не пострадал.
Источник: Bash.News
Автор: Администратор (19 Апр 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.
Судя по увиденному и ролику в интернете, это весьма с натяжкой можно назвать подконтрольное обрушение здание, по крайней мере я бы очень осторожно действовал с этим ООО.
Хотя у собственников свои взгляды на безопасность (или ее отсутствие), в “Фабри” постоянно проводят учения и рапортуют о безопасности, но все выходы на парковку открываются внутрь (!!!), может что то изменилось в правилах безопасной эвакуации людей.