В Стерлитамаке обрушилось 9-этажное здание

18 апреля произошло обрушение 9-этажного здания в Стерлитамаке. На территорию промышленной зоны прибыло 9 единиц спецтехники и 23 человека личного состава.

По прибытию к месту вызова установлено, что произошло подконтрольное обрушение 9-этажного здания цеха ОАО «Синтез-Каучук» размером 24×24 м. Демонтажные работы организованы подрядной организацией ООО «Архитектурные системы», на месте работала тяжелая техника и специалисты

Демонтаж здания длился три месяца. При этом само здание цеха не эксплуатируется уже давно. Во время работ по демонтажу никто не пострадал.

Источник: Bash.News