В Уфе в киоске с шаурмой полицейские обнаружили десятки пакетиков насвая

В микрорайоне Сипайлово Уфы в киоске с шаурмой и пирожками продавали насвай.

Как рассказали в пресс-службе МВД по республике, на днях сотрудники полиции пришли с проверкой в кафе на улице Жукова. В ходе проверки выяснилось, что насвай хранился под прилавком. Полицейские обнаружили пластиковое ведро, в котором находилось сорок пакетов с зеленовато-бурой массой. Каждый пакетик курительной смеси работники общепита продавали своим клиентам за тридцать рублей.

Сам сотрудник заведения в продаже незаконной продукции никакого криминала не видит. О том, что любая торговля насваем запрещена 45-летний мужчина якобы узнал от полицейских.

В отношении продавца составлен административный протокол.

Источник: Bash.News