В Уфе в киоске с шаурмой полицейские обнаружили десятки пакетиков насвая
В микрорайоне Сипайлово Уфы в киоске с шаурмой и пирожками продавали насвай.
Как рассказали в пресс-службе МВД по республике, на днях сотрудники полиции пришли с проверкой в кафе на улице Жукова. В ходе проверки выяснилось, что насвай хранился под прилавком. Полицейские обнаружили пластиковое ведро, в котором находилось сорок пакетов с зеленовато-бурой массой. Каждый пакетик курительной смеси работники общепита продавали своим клиентам за тридцать рублей.
Сам сотрудник заведения в продаже незаконной продукции никакого криминала не видит. О том, что любая торговля насваем запрещена 45-летний мужчина якобы узнал от полицейских.
В отношении продавца составлен административный протокол.
Источник: Bash.News
Автор: Администратор (23 Апр 2018). Рубрика: Лента новостей, Происшествия. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.