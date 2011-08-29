Вирус-вампир

Есть ли спасение?

В апреле в Москве состоялась VI Международная конференция по ВИЧ/СПИДу. Ведущие учёные, эксперты международных организаций и агентов системы ООН, государственные деятели и профильные врачи обсудили меры по ликвидации ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний.

В конференции участвовали порядка трёх тысяч делегатов из 53 стран. Это говорит о том, что эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции остаётся напряжённой. Мы беседуем с заведующей отделением по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями ГИБ Стерлитамака Галиной Семёновной Кузьминой.

– Галина Семёновна, сейчас родители молодых людей очень боятся, что сын или дочка по легкомыслию могут заразиться дурной болезнью. Особенно страшна ВИЧ-инфекция. Одна весьма бдительная мамаша, знакомясь с очередным женихом своей дочери, предлагала ему сдать анализы.

– И что потом?

– Жених после этого исчезал.

– Надо думать. В таком случае молодые люди должны сами принимать решение.

– Не слишком ли это цинично?

– Если у девушки с парнем серьёзные отношения, и они хотят создать семью, родить здоровых детей, при полном доверии не грех провериться. Тем более что сейчас можно пройти анонимное тестирование, сдать анализы, получить консультации специалистов и т.п.

– Почему вирус иммунодефицита человека называют вампиром?

– Этот вирус, попадая в организм человека, встраивается в здоровые клетки крови. Под его влиянием блокируется выработка Т-лейкоцитов, то есть тех клеток крови, которые отвечают за распознавание болезни (например, гриппа) и способны «убивать» вирусы заболеваний. Иными словами, ВИЧ внедряется в ядро Т-лейкоцита и меняет его программу. Снижение количества лейкоцитов приводит к тому, что защита организма слабеет. На поздней стадии СПИДа человек практически беззащитен перед любым заболеванием, и даже лёгкая простуда может привести к трагическим последствиям.

– ВИЧ находится только в крови?

– Он может находиться в крови, сперме, влагалищном содержимом, ликворе (спинномозговой жидкости), молоке кормящей матери.

– Через них передаётся ВИЧ?

– ВИЧ может передаваться не только через биологические жидкости, но и через инструменты, которые не прошли должную обработку: бритвенные приборы, маникюрные наборы и т.п. Вирус проникает в организм через повреждённые кожные покровы и слизистые оболочки. В зоне риска оказываются мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации, больные венерическими заболеваниями, наркоманы, женщины лёгкого поведения, дети инфицированных матерей. Что касается переливания крови, у нас в стране это находится под строжайшим контролем.

– Назовите, пожалуйста, клинические симптомы острой ВИЧ-инфекции.

– Субфебрильная температура, различные высыпания на теле, стоматит, кандидоз ротовой полости, воспаление лимфатических узлов. Отмечаются лихорадка неясного генеза (96 проц.), фарингит (70 проц.), сыпь (70 проц.), диарея (32 проц.), головная боль (32 проц.), тошнота (27 проц.), неврастенические симптомы (12 проц.).

– От чего зависит ухудшение состояния у ВИЧ-инфицированных?

– От многих факторов: возраста (пожилые люди имеют повышенный риск быстрого развития заболевания), штамма вируса, конфекцией с другими вирусами, неполноценного питания, несвоевременного обращения за медицинской помощью и наличия сопутствующих инфекционных заболеваний, например, туберкулёза.

– В СМИ прошла информация о трагедии в Иркутске. Маленькая девочка умерла от ВИЧ-инфекции, потому что её мать считала: ВИЧ – это миф. И не хотела лечиться сама. От лечения ребёнка тоже отказалась. Возможны ли в нашем городе такие случаи?

– Людей, которые не верят, что есть ВИЧ-инфекция, называют ВИЧ-диссидентами. ВИЧ-диссидентство может проявляться по-разному – не только в полном отрицании болезни, некоторые ВИЧ-положительные люди принимают факт существования этого вируса, но не желают признавать, что он выявлен именно у них. К счастью, большинство из них со временем меняет свою точку зрения. Но тут важно, чтобы прозрение наступило не слишком поздно.

Что касается детей. У нас все беременные женщины стоят на учёте. Если обнаруживается болезнь у ребёнка, а мать противится лечению, дело передают в органы опеки. Они направляют материалы в суд, который лишает ВИЧ-диссидентку родительских прав. Но пока таких случаев у нас в городе не было.

– В Иркутске произошёл ещё один случай. Женщина семь лет была на учёте как ВИЧ-инфицированная, но от лечения отказывалась, мол, это сомнение в силе Творца. В конце концов она умерла. Трагедии можно было избежать, если бы не религиозный фанатизм. Что вы скажете по этому поводу?

– Вера в Бога нисколько не противоречит научным открытиям в области медицины. Апостол Лука – автор одного из евангелий – был врачом, убеждённым в том, что Творец исцеляет больных с помощью врачей. Он осуждал тех, кто за исцелением обращался к знахарям и ворожеям. И сейчас религиозные объединения разных конфессий работают в постоянном контакте с врачами, оказывая огромную психологическую и моральную помощь пациентам. Разумеется, они отвергают «лечение» колдунов, экстрасенсов и прочих шарлатанов.

– Можно ли излечиться от ВИЧ?

– На этот вопрос в наше время возможен только отрицательный ответ. Все существующие средства направлены лишь на подавление вируса и повышение иммунитета организма человека в условиях постоянной угрозы атаки на иммунную систему со стороны вирусного агента.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 20 апреля 2018 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА