Вместе – против пожаров

С начала года в республике зарегистрировано около 800 пожаров, в которых погибли 67 и травмированы 62 человека. По всем трём показателям наблюдается рост по сравнению с прошлым годом.

Почему горят квартиры, здания, дома, и как можно избежать пожаров, рассказывает председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Ф.Р.Гумеров.

– Фарит Рифович, почему наблюдается рост пожаров?

– В холодное время люди включают дополнительные обогреватели, которые усиливают нагрузки на электропроводку. Если она старая, то любой гражданин рискует стать погорельцем.

В этом году много пожаров случалось из-за перекала печей, а также появления в кирпичной кладке трещин, выпадения из топки горящих углей. Например, в феврале в городе Баймаке недосмотр за печами привёл к отравлению угарным газом троих детей, одного спасти не удалось.

Четверть пожаров случается из-за неосторожного обращения с огнём. Большинство погибших по этой причине (32 человека) курили в состоянии алкогольного опьянения.

Сократить число возгораний можно только совместными усилиями. В настоящее время в республике проводится акция «Вместе – против пожаров!».

– Расскажите о мерах профилактики.

– Тем, кто пользуется печным отоплением, надо проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать их и вычистить сажу, заделать трещины.

Это же относится к дачникам – владельцам бань или садовых домиков с печами. С начала года более 100 раз горели бани, в три раза чаще стали полыхать огнём садовые домики. Напоминаю, печи должны иметь предтопочный лист размером 0,5 на 0,7 метра. Вблизи печей и на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество, а также сушить бельё.

Запрещено использовать электропровод и кабель с видимыми нарушениями изоляции, розетки и другие электроизделия с повреждениями, одномоментно включать несколько мощных электроприборов, использовать временную проводку как постоянную.

Не рекомендуется устанавливать электронагревательные приборы вблизи штор, мебели и других легковоспламеняющихся предметов. Очень важно не оставлять без присмотра утюги, нагреватели, чайники.

– Всё чаще мы слышим об эффективности дымового пожарного извещателя.

– Извещатель предупредит о начинающемся пожаре. Он реагирует на возникшее задымление и подаёт звуковой сигнал. Недавние трагедии в Баймаке и Бураевском районе с погибшими и

пострадавшими детьми можно было избежать, будь там установлены дымовые извещатели.

Сегодня по поручению Главы Башкортостана Рустэма Хамитова извещателями бесплатно обеспечивают малоимущие многодетные семьи и семьи с детьми в социально опасном положении. С 2016

года бесплатно установлено более 39 тысяч извещателей. А с этого года их дарят семьям при рождении ребёнка.

Дымовой пожарный извещатель нужен в каждой квартире, в каждом доме – он действительно спасает жизнь. В Нефтекамске, Уфе, Абзелиловском и Мелеузовском районах эти мини-сирены помогли уберечь от гибели 12 детей. В Архангельском районе мужчина затопил печь, забыл открыть задвижку дымохода и уснул. Когда дом стал наполняться дымом, сработал извещатель и разбудил хозяина.

Предлагаю сделать доброй традицией – дарить пожарные дымовые извещатели родителям, близким и друзьям – всем, кого мы любим и хотим защитить от огня. Из-за невысокой цены (извещатель стоит от 300 рублей) он может быть дополнением к основному презенту. Но, главное, вы позаботитесь о безопасности родного вам человека.

Подготовил С.КРАСНИЦКИЙ