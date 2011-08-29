Вопрос от обманутых дольщиков: Пятый год не могут получить жилье.

В Стерлитамаке проблема обманутых дольщиков стоит остро. Глава региона обещал достроить дома.

Рустэм Хамитов: Тема болезненная. Я переживаю. Республика твердо обещает достроить все жилые дома! По каждому проблемному объекту (77 домов по региону), в них могли бы проживать 5600 человек. План есть, составлен график сроков сдачи. В 2018 году будут сданы 32 дома, в 2019-м – 42, в 2020 – 10, 2021 – три дома. Специально создана структура, которая будет занимать проблемами обманутых дольщиков. Эту тему мы обязательно решим! Нам нужно время… Я настаиваю, чтобы было как можно меньше долевого строительства. Но я вам обещаю, что мы никого не бросим и все решим.

ИА «Башинформ»