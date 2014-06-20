Вручили награду сыну героя

В администрации города состоялось торжественное вручение удостоверения к ордену Красной Звезды сыну участника Великой Отечественной войны Владимиру Старостину.

Его отец Василий Старостин родился в 1908 году в Ульяновской области и в 1941-м был призван в армию. На протяжении всей войны Василий Михайлович, как и все солдаты, самоотверженно и с честью защищал Родину от вражеских войск. В апреле 1945 года при прорыве немецкой обороны в районе железнодорожной станции Лебус Бранденбургской провинции (Германия) Василий Михайлович первым ворвался в расположение противника и содействовал захвату немецких траншей.

В мае 1945 года от имени Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбу с немецкими захватчиками и проявленное мужество Василий Старостин был награждён орденом Красной Звезды.

Награду сыну Героя вручил глава администрации города Владимир Куликов. Онпожелал Владимиру Старостину крепкого здоровья, благополучия.

– Война считается законченной только тогда, когда будет похоронен последний солдат. Сегодня, к сожалению, многие из бойцов числятся без вести пропавшими. Ежегодно наша поисковая группа «Обелиск» находит останки погибших солдат. К примеру, совсем скоро они поедут в город Себеж Псковской области на поиски солдат 170-й стрелковой дивизии. Мы должны помнить героев, которые отдали свою жизнь за наше будущее и мирное небо над головой, – подчеркнул Владимир Иванович.

Индира КАМАЛОВА