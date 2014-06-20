Все пострадавшие живы, никто не погиб 

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По информации заместителя главного врача  клинической больницы №1 Андрея Анатольевича Ширяева, все пострадавшие живы, получают необходимое лечение:

– Приехали специалисты из детской республиканской больницы, только что закончился телемост с московскими специалистами. Все пострадавшие находятся в сознании.

Глава республики Рустэм Хамитов и мэр города Владимир Куликов навестили жертв нападения в больнице. В одной палате находятся учительница информатики Екатерина Альбертовна Першина и ещё две пострадавшие от ножевых ранений девочки. Подросток, совершивший нападение, лежит в другой палате.

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Автор: (18 Апр 2018). Рубрика: Главное, Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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