Все пострадавшие живы, никто не погиб

По информации заместителя главного врача клинической больницы №1 Андрея Анатольевича Ширяева, все пострадавшие живы, получают необходимое лечение:

– Приехали специалисты из детской республиканской больницы, только что закончился телемост с московскими специалистами. Все пострадавшие находятся в сознании.

Глава республики Рустэм Хамитов и мэр города Владимир Куликов навестили жертв нападения в больнице. В одной палате находятся учительница информатики Екатерина Альбертовна Першина и ещё две пострадавшие от ножевых ранений девочки. Подросток, совершивший нападение, лежит в другой палате.